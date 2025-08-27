[헤럴드경제=박종일 선임기자]오승록 노원구청장은 8월 27일 오전 구청장실에서 열린 기부금 전달식을 통해 노원구 통합방위협의회로부터 2000만 원의 기부금을 전달받았다.

전달식에는 오승록 노원구청장과 통합방위협의회 방효길 부의장을 포함한 위원 4명이 참석해 노원구가 문화도시로서 나아가야 할 방향과 지역사회의 안전에 대해서도 논의했다. 이어 기부금 전달식과 기념사진 촬영을 하며 뜻깊은 시간을 가졌다.

전달받은 기부금은 재단법인 노원문화재단에 기탁되어, 지역 문화, 예술진흥을 통한 ‘문화도시 노원’의 지속 가능한 발전을 위해 사용될 예정이다.

노원구 통합방위협의회는 평소 정기 회의를 통해 민·관·군·경 통합방위태세 확립을 위한 정보 교류를 이어왔다. 기관별 주요 현안 공유 및 논의와 관할 부대시설 견학 등 지역 안보 협력뿐 아니라 기부를 통한 지역사회 공헌에도 앞장서는 모습을 보였다.

오승록 노원구청장은 “지역사회의 이런 따뜻한 나눔이 우리 구의 발전을 앞당기는 큰 원동력이 될 것”이라며, “지역주민들이 체감할 수 있는 다양한 문화, 예술 프로그램을 통해 문화도시 노원의 브랜드를 더 발전시켜 나가겠다”며 감사의 뜻을 전했다.