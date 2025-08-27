[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영진사이버대는 (재)경북테크노파크(원장 하인성) 메디컬융합소재실용센터(센터장 김광호)와 상호협력을 통한 창의적 산업 전문 인력 양성과 기술개발을 실현하기 위한 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다.

지난 26일 본교 회의실에서 열린 협약식은 4차 산업혁명 시대에 대응해 지역 기반의 융합형 인재를 양성하고 신산업 창출을 뒷받침하기 위한 목적에서 마련됐다.

양 기관은 의료·헬스케어 분야 융합소재 공동연구 및 개발, 전문 인력 양성을 위한 교육과정 공동 운영, 현장실습 및 인턴십 제공, 산학 공동 프로젝트 추진, 지역산업 경쟁력 강화를 위한 정보 교류 등 다양한 협력사업을 추진할 계획이다.

경북TP 메디컬융합소재실용센터는 산·학·연·관 및 지역혁신기관과의 협력 네트워크를 구축해 경북산업발전전략을 수립하고 지식기반 강소기술기업을 발굴·육성하는 등 지역산업 육성의 거점기관으로서 중추적인 역할을 담당하고 있다.

영진사이버대는 이번 협약을 통해 재학생들에게 실무 중심의 교육 기회를 제공하고 지역 산업체와의 연계를 강화하여 현장 맞춤형 인재를 양성하겠다는 방침이다.

특히 의료·바이오· 헬스 케어 산업 분야의 기술 수요와 사회적 요구에 부응하는 교육 콘텐츠를 마련해 취업과 창업의 기회를 넓혀갈 것으로 기대된다.

메디컬융합소재실용센터 김광호 센터장은 “사이버대학과의 협력은 현장 수요를 반영한 맞춤형 인재 양성에 큰 도움이 될 것”이라며 “산학이 함께 성장하는 선순환 구조를 만들어 나가겠다”고 말했다.

영진사이버대 조방제 총장은 “이번 협약은 미래 신산업 분야 인재 양성과 지역 산업 경쟁력 제고를 위한 중요한 전환점이 될 것”이라며 “앞으로도 다양한 기관과의 협력을 통해 학생들에게 더 많은 현장 기회를 제공 하겠다”고 밝혔다.