[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산시는 올 6월 출생아 수가 1114명을 기록했다고 27일 밝혔다. 이는 지난해 동월 대비 142명, 14.6% 증가한 것으로 전국 시도에서 가장 높은 증가세다.

27일 통계청이 발표한 인구동향에 따르면 올해 6월 전국의 출생아 수는 1만9953명으로 지난해 동월 대비 9.4% 증가했다. 지역별로는 14.6%를 기록한 부산이 가장 높았으며 대전(13.3%), 광주‧충북(12.1%), 경남(10.9%) 등이 뒤를 이었다.

이와 함께 부산의 올해 상반기 누적 출생아 수도 6904명으로 지난해 동기 6423명에 비해 481명, 7.5% 늘었다.

부산의 지난 6월 혼인 건수도 961건으로 지난해 동월 대비 105건, 12.3% 증가했다. 상반기 혼인 건수는 6255건으로 지난해 같은 기간 565건, 9.9% 늘었다. 전국 평균 증가율 7.1%에 비해 2.8%P 높은 수치다.

한편 통계청은 지난해 출생 통계 확정자료도 발표했다. 부산의 경우 출생아 수는 1만3063명으로 전년 대비 197명 늘었고 합계출산율도 0.68명으로 0.02명 증가해 9년 만에 동반 반등했다.

구·군별로 출생아 수는 1613명을 기록한 부산진구가 가장 많았고 해운대구(1430명), 동래구(1208명), 북구(1149명), 사하구(1023명) 등이다. 합계출산율은 강서구(0.97명)가 가장 높았고 기장군(0.88명), 동래구(0.76명), 영도구(0.75명), 북구(0.74명) 순이었다.

시는 이 같은 저출생 반등 추세에 대해 결혼·임신·출산·육아에 이르기까지 생애주기별 부산형 맞춤 정책의 역할이 큰 것으로 보고 있다. 시는 신혼부부 주택융자 및 대출이자 지원 등으로 젊은 부부에 대한 주거 안정 정책과 함께 공공예식장 지원, 임산부 콜택시 ‘마마콜’, 부산형 산후조리비 지원 등을 시행하고 있다.

시는 하반기에도 임산부·영유아 가족이 함께하는 ‘핑크문화데이’ 운영, 지역 밀착형 영유아 전용 놀이공간인 ‘당신처럼 애지중지 공공형 키즈카페’ 개소 등 출산·양육가정을 대상으로 하는 정책을 시행할 계획이다.