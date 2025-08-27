아세안 최고속 밸류에이션 성장 기업 EDENA Group, 인도네시아 STO Exchange Q4 런칭 예정

아세안 디지털 금융 선도 기업 EDENA Group이 자사의 EDENA Token을 인도네시아 최대 암호화폐 거래소 Indodax에 9월 5일 상장한다고 발표했다. 이번 상장으로 270만 명 이상의 인도네시아 투자자들이 EDENA의 STO(Security Token Offering) 생태계에 직접 참여할 수 있게 된다.

Indodax는 2013년 설립된 인도네시아 최대 규모의 암호화폐 거래소로, 일일 거래량 5천만 달러 이상을 기록하고 있으며 150개 이상의 암호화폐가 상장되어 있다. EDENA Token의 Indodax 상장은 인도네시아 시장 진출의 핵심 마일스톤이며, 올해 4분기 예정된 인도네시아 STO Exchange 런칭의 신호탄이 될 전망이다.

EDENA의 인도네시아 법인 PT Edena Capital Nusantara는 올해 4분기 인도네시아 STO Exchange 그랜드 런칭을 준비하고 있다. STO는 블록체인 기술을 활용해 실물자산을 디지털 토큰으로 전환하여, 기존에는 대규모 자본이 필요했던 투자를 소액으로도 가능하게 만드는 혁신적인 금융 기술이다.

이 거래소는 검증된 우수 탄소배출권을 주요 자산으로 토큰화하여 거래할 예정이다. 특히 인도네시아의 탄소배출권이 글로벌 시장에서 제대로 평가받고 거래될 수 있도록 컨설팅을 제공하며, STO를 통해 전 세계 투자자들이 최소 10달러부터 탄소배출권에 투자할 수 있는 환경을 조성한다. 인도네시아의 팜오일 플랜테이션 탄소 크레딧을 포함한 다양한 탄소배출권 프로젝트도 검토 중이다.

플랫폼의 핵심 차별점은 24시간 연중무휴 거래, 기존 시스템 대비 90% 낮은 거래 수수료, 블록체인 기반의 투명한 거래 기록이다. EDENA는 정부 규제 프레임워크를 완벽히 준수하며, EDEX 플랫폼을 통해 안전한 거래 환경을 제공한다.

EDENA Group은 아세안 지역에서 빠른 밸류에이션 성장률을 기록하고 있는 기업이다. 창립 3년 만에 6개국에서 사업을 시작해 현재 70개국에 사업권을 확보했으며, 이는 1,167%의 성장률에 해당한다. 현재 2억 5천만 달러 규모의 프로젝트 파이프라인을 확보했으며, 20억 이상의 인구를 커버하는 시장 영향력을 보유하고 있다.

이욱 EDENA CEO는 “EDENA Group은 이미 글로벌 유니콘 기업으로 자리매김했으며, 아세안에서 빠르게 성장하는 핀테크 기업”이라며 “STO를 통해 탄소배출권 같은 프리미엄 자산을 일반 투자자들도 쉽게 거래할 수 있도록 대중화하는 것이 우리의 미션”이라고 밝혔다.

EDENA는 최근 이집트 제35대 총리를 역임한 Ibrahim Mahlab과 단 59시간 만에 이집트 합작법인 계약을 체결했다. 국제 파트너십을 59시간 만에 완료한 것은 EDENA의 실행력을 보여주는 사례다.

이번 파트너십을 통해 EDENA-BEK Group은 중동 및 아프리카(MENA) 70개국에 대한 사업권을 확보했으며, 2억 5천만 달러 규모의 카이로 부동산 프로젝트 토큰화를 시작으로 본격적인 사업을 전개한다. Mahlab 전 총리는 현재도 이집트 대통령의 국가 프로젝트 전략 고문으로 활동 중이다.

EDENA는 인도네시아 시장 공략을 위해 Indodax 외에도 바이낸스 계열 거래소인 Tokocrypto 상장도 확정했으며, 현재 일정을 조율 중이다. Tokocrypto는 400만 이상의 글로벌 사용자 베이스를 보유한 바이낸스의 인도네시아 공식 파트너 거래소이다.

또한 복수의 글로벌 거래소와 추가 상장을 협의 중이며, 2025년 하반기 중 주요 아시아 거래소들과의 상장을 추가로 발표할 예정이다. 회사는 2026년까지 10개 이상의 글로벌 거래소에 상장하는 것을 목표로 하고 있다.