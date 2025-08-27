[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 의성군이 올해 진행되는 인구주택총조사의 원활한 추진을 위해 28일부터 오는 9월 17일까지 조사요원 47명을 모집한다고 밝혔다.

이번 조사는 11월 1일~18일 전국에서 동시 실시하는 국가 단위 대규모 통계조사로 인구·주택 현황을 종합적으로 파악해 정부와 지자체의 정책 및 개발 계획 수립에 활용된다.

지원 자격은 만 18세 이상 사명감과 책임감이 높고, 스마트폰이나 태블릿PC 등 스마트 기기를 원활하게 다룰 수 있는 군민이면 누구나 가능하다. 선발된 조사원은 가구 방문 조사를 수행하게 된다.

표본으로 선정된 가구는 10월 22일부터 인터넷 및 전화조사를 통해 조사원 방문 이전에 참여할 수 있으며, 11월 1일부터는 조사원이 태블릿PC를 활용해 가구 방문 조사를 실시한다. 다만, 표본 가구가 인터넷조사 또는 전화조사로 참여할 경우 조사원이 방문하지 않는다.

김주수 의성군수는 “인구주택총조사는 주요 정책 수립에 필요한 기초자료로 활용되는 만큼 조사요원의 역할이 매우 중요하다”며“조사의 성공적 추진을 위해 성실하고 책임감 있는 분들의 많은 관심과 지원을 부탁드린다”고 말했다