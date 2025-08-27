업리치가 ‘2025 고객선호브랜드대상에서’ IT(AI자동매매프로그램) 부문 대상을 수상했다. ‘고객선호브랜드지수 1위’는 소비자와 교감하고 각 분야별 상품, 서비스를 포함한 브랜드 가치 및 소비자와의 신뢰를 높이고자 노력해 온 기업을 발굴하기 위해 제정되었다. 업리치는 비트코인자동매매 분야에서 이미 많이 알려진 유명기업으로, AI를 활용한 최첨단 가상자산 재테크로 고객들의 깊은 신뢰를 받아 AI자동매매부문에서 1위를 차지했다.

2021년 설립 이후 꾸준히 성장해 온 ‘업리치’는 비트코인, 이더리움 그리고 리플 등 다양한 가상자산을 남녀노소 누구나 클릭 한 번으로 간편하게 투자할 수 있는 ‘AI 자동매매 솔루션’을 제공해 고객들로부터 좋은 반응을 얻고 있다.

또한 업리치는 두나무, 빗썸, 코인원 등이 속해 있는 한국핀테크산업협회의 정식회원사이자 다양한 AI 개발 자격을 보유하고 있는 AI 자동매매 투자솔루션 전문기업으로, 최근 AI매매알고리즘에 대한 국제표준인증을 획득한 바 있다. ISO9001은 ISO에서 제정·시행하는 품질경영시스템에 관한 국제품질표준규격으로, 해당 인증을 획득한 업체는 업계에서 업리치가 유일하다.

업리치 관계자는 “세계 금융의 중심지인 미국의 월스트리트에서는 이미 시스템트레이딩이 보편화되고 있으며 일부 고액 자산가들 역시 인공지능과 시스템트레이딩을 결합한 AI시스템을 활용하고 있다”고 말하며 “현재 국내에서 클릭 한번으로 자동으로 매매가 이뤄지는 시스템은 업리치가 유일”이라고 밝혔다.

이어 “최근 코인시장에 대한 이해도 없이 접근했다가 크게 손해를 보거나, 확인되지 않은 SNS리딩방 피해사례가 많이 발생되고 있다.”며 “투자자들이 좀 더 쉽고 안전하게 코인투자를 할 수 있도록 우수한 AI자동매매 솔루션을 통한 투자패러다임의 변화를 만들기 위해 더욱 더 앞장서겠다.”고 덧붙였다.