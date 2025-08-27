[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산광역시교육청은 27일 부산고등학교와 주례여자고등학교가 교육부 심사를 거쳐 자율형 공립고 2.0 신규 지정 학교로 최종 선정됐다고 밝혔다.

자율형 공립고 2.0은 인구 감소 등 지방 소멸 위기에 대응하기 위해 지역교육 활성화와 교육을 통한 지역 정주 여건 개선에 목표를 두고 ‘교육발전특구’와 연계해 추진하는 사업이다.

올해 사업에는 전국에서 39개교가 지원했다. 교육부는 이중 최종 25개교를 선발했으며 부산에서는 부산고·주례여고가 이름을 올렸다.

부산고등학교는 국가 해양수도 전략 및 해양수산부 이전 정책과 발맞추기 위해 ‘해양·생태·AI 융합 교육과정’을 구축했다. 이를 통해 해양 AI융합과정, 기후환경리더 과정 등을 운영 중이며, 해양산업을 선도할 창의적 융합형 인재를 길러내고 있다.

지난 3월에는 국립한국해양대학교·국립부경대학교와, 4월에는 동구청 및 부산고 총동창회와의 업무협약을 통해 교육과정 운영을 위한 실질적인 협력 기반을 갖추기도 했다. 특히 부산고는 이번 선발과정에서 특화된 교육과정을 바탕으로 전국 다른 학교에 비해 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다.

주례여자고등학교는 ‘문화예술·디지털콘텐츠 융합 교육과정’을 중심으로 K-콘텐츠 산업을 이끌 창의적 인재 양성을 내세웠다. 지역 문화예술 기관 및 콘텐츠 산업계와 함께 교육과정을 설계해 학생들이 현장에서 경쟁력 있는 창작 역량을 기를 수 있도록 지원한다. 이를 위해 지난 4월 동서대 및 사상구청, 6월에는 BNK부산은행조은극장과 업무협약을 맺어 문화예술 교육과정 운영을 위한 기반을 갖췄다.

지난해에는 기장군의 ‘부산장안고’와 서부산권 원도심 지역의 ‘경남고’가 자율형 공립고 2.0에 선정된 바 있다.

김석준 부산시 교육감은 “이번 자율형 공립고 선정은 부산 교육이 미래로 도약하는 중대한 전환점”이라며 “부산고와 주례여고가 각각 해양수도와 문화예술도시라는 지역 전략과 연계해 새로운 모델을 성공적으로 정착시킴으로써, 지역 균형 발전과 국가 전략산업에 이바지할 것”이라고 말했다.