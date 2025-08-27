[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산시는 27일 아시아 최대이자 국내 유일의 국제광고제인 ‘2025 부산국제마케팅광고제(MAD STARS 2025)’가 오는 29일까지 시그니엘 부산, 해운대 일원 등에서 열린다고 밝혔다.

부산국제마케팅광고제는 올해 18회째를 맞이하며 (사)부산국제마케팅광고제조직위원회 주관, 시와 문화체육관광부의 후원으로 열린다. 행사는 ▷개막식 ▷기조연설 및 글로벌 연사 강연 ▷경진대회 ▷전시 및 비즈니스 마켓 등으로 구성됐다.

개막식에서는 광고제 조직위원장인 박형준 부산시장이 참석한 가운데 관련 업계와 학계 등에서 혁신적인 업적과 성과를 거둔 개인이나 단체에 수여하는 ‘국제명예상’, ‘공로상’ 등에 대한 시상이 진행된다.

국제명예상은 ‘유엔여성기구(UN WOMEN)’가 수상했다. 성별 격차 해소와 여성·여아의 권익 증진을 위해 제도 개선과 사회 인식 변화를 이끈 점이 높이 평가받았다. 공로상은 전 제일기획 사장을 지낸 유정근 삼성라이온즈 대표가 받았다.

기조연설에는 제일기획 김종현 대표이사 사장이 연사로 나서 인공지능(AI) 시대에 클라이언트에게 지속적인 가치를 제공하기 위한 방향을 공유한다. 뒤이어 아이리스 월드와이드(Iris Worldwide)의 북미 최고 ‘크리에이티브 책임자’ 알렉스 아브란치스(Alex Abrantes)가 창의성이 기술의 한계를 뛰어넘는 데 필요한 전략과 접근법도 제시할 예정이다.

세계적 기업 현직 전문가 특별 강연도 진행된다. 한·중·일을 대표하는 디지털 옥외광고(DOOH) 기업들이 참여해 현재와 미래를 논의하는 세션과 함께 쏘카, 아워홈, 토스, 투썸플레이스, 티빙, 한국 코카콜라 등 주요 브랜드가 각 사의 홍보 전략을 공유하는 자리다. 또 삼성전자 광고모델인 김연아, 과학 커뮤니케이터 궤도, 방송인 노홍철 등이 연사로 나서 AI 등에 대한 이야기를 나누게 된다.

경진대회는 신진 광고인 부문 ‘뉴스타즈’, 대학생 부문 ‘영스타즈’으로 나뉘어 진행된다. ‘뉴스타즈’에는 11개국에서 84명의 5년 차 이하 신진 광고인이, ‘영스타즈’에는 9개국에서 98명의 대학생이 참여한다. 경진대회 시상은 29일 진행된다.

자세한 내용은 부산국제마케팅광고제 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.