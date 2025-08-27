5개 동 주민자치위원회와 민방위대피소 인식 제고 위한 교육·캠페인 추진 ‘우리동네 민방위대피소 안내지도’배포, 비상 시 행동요령 소개 등

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 서울시 주민자치 지역특화 공모사업에 선정돼 시비 1477만 원을 확보, 5개 동 주민자치위원회와 함께 민방위대피소 인식 제고를 위한 교육과 캠페인을 본격 추진하고 있다.

이번 사업은 주민들의 재난 대응 역량을 강화하고 위기 상황 시 안전한 대피 방법을 알리기 위해 마련됐다.

지난 7~8월 용두동, 답십리1동, 답십리2동, 장안1동, 이문2동 주민자치위원회에서 민방위 전문 교육이 순차적으로 진행, 이를 마무리하는 의미로 8월 26일 청량리역 3층 대합실에서 대규모 합동 캠페인이 열렸다.

이날 각 동 주민자치위원들은 직접 캠페인에 참여해 배운 내용을 주민들과 공유하며 현장 중심의 실천 활동을 이어갔다.

캠페인 현장에서는 지역 내 76개 민방위대피소 위치를 한눈에 볼 수 있는 ‘우리 동네 민방위대피소 안내지도’가 배포, 비상 시 행동요령·경보 체계·생존가방 구성법 등을 소개하는 부스도 운영됐다.

아울러 탄소중립 홍보 부스가 함께 마련돼 에너지 절약과 환경 보호의 중요성을 알리는 캠페인도 병행됐다.

행사에 참여한 한 주민은 “평소 대피소 위치를 잘 몰랐는데 지도로 확인할 수 있어 유익했다”며 “비상용품을 직접 보니 재난 상황에 대비해야겠다는 경각심이 생겼다”고 소감을 전했다.

이필형 동대문구청장은 “재난은 언제든 발생할 수 있는 만큼 평소 주민 스스로 준비하고 익히는 것이 가장 중요하다”며 “앞으로도 주민이 중심이 되는 안전 활동을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.