중소형 중심의 주택공급으로 중대형 주택의 희소성이 더욱 높아지는 가운데, 부산광역시 일광신도시에 공급중인 ‘일광 노르웨이숲 오션포레’가 수요자들의 이목을 집중시키고 있다.

부동산 114자료에 따르면 올해 분양했거나 분양 예정인 전용 85㎡ 초과 대형 아파트는 총 1만2286가구(임대 제외)로 집계가 시작된 지난 2000년 이후 최치를 기록했다. 이는 지난해 중대형 주택 공급물량이 3만2417가구에 절반 수준도 안되는 것이다.

해가 지날수록 중대형 물량의 공급량이 줄어들다 보니 희소성을 바탕으로 거래량은 물론 매매가도 상승세다.

부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면, 올해 상반기 전용면적 85㎡초과 면적 아파트의 거래량은 3만1,953건으로 전년 상반기(2만4,597건) 대비 29.90%(7,356건) 증가한 것으로 집계됐다. 20년부터 상반기 기준으로만 보면, 지난 22년(1만2,884건) 이후 최고치로 증가율로만 놓고 보면 148%에 이른다.

또한 최근 5년간(2020~20204년) 전용면적 85㎡ 초과 대형 아파트의 3.3㎡당 평균 매매가는 19.32% 올랐는데, 같은 전용면적 60㎡ 이하와 60~85㎡ 아파트가 각각 7.69%, 5.91% 오른 것과 비교했을 때 최대 3배 이상 높은 상승률을 기록한 것으로 나타났다.

업계전문가는 “중소형 중심의 주택공급으로 인해 중대형 주택의 희소성이 오히려 더 높아지는 상황이다”며 “특히 지방 부동산 시장의 경우 여전히 중대형 주택을 선호하는 수요자들이 많아 중대형 주택의 매매가 오름폭이 더 크게 나타날 수 있다”고 말했다.

중대형 주택의 희소성이 더욱 증가하는 가운데 부산광역시 기장군 일광읍 이천리 720-2번지 일원에 조성되는 ‘일광 노르웨이숲 오션포레’에도 수요자 관심이 집중되고 있다. 지하 3층~지상 최고 29층, 11개동, 전용면적 84~112㎡ 총 1,294가구 규모의 대단지로 조성되는 이 단지는 일광신도시 부근에서 가장 대규모 아파트다.

입지 조건도 우수하다. ‘일광 노르웨이숲 오션포레’는 동해선 일광역 역세권 단지로 이 노선을 이용하면 오시리아역, 센텀역, 해운대역 등으로 이동이 편리해 출퇴근 여건이 뛰어나다. 단지 가까이에 부산도시철도 4호선 연장선인 기장선도 추진되고 있어 향후 더블 역세권을 누릴 수 있을 전망이다.

단지 주변으로 일광산, 일광이천생태공원, 삼성숲공원 등 녹지가 풍부해 주거환경이 쾌적하다. 또한, 일광초, 일광중을 도보로 통학할 수 있고, 일광신도시 내 장안고(2027년 예정)가 이전 예정이어서 초∙중∙고 12년 원스톱 학군을 갖췄다.

여기에 ‘일광 노르웨이숲 오션포레’는 합리적인 분양가를 갖추고 있다. 면적형별 분양가(최고가 기준)는 주력 평형 기준 ▲전용 84㎡A 5억7880만원 ▲전용 112㎡A 7억8060만원수준으로 부산 전역은 물론 일광신도시 내에서도 경쟁력 있는 분양가로 공급되었다는 평이 지배적이다.

단지 내부에는 라운지존, 패밀리존, 스포츠존, 스터디존으로 구성된 커뮤니티 시설‘노르딕하우스’가 조성된다. 라운지존에는 사계절 푸른 온실 컨셉의 대형 아뜨리움과 북유럽 감성의 카페라운지 & 티하우스, 멀티클럽 등이 배치된다. 패밀리존에는 외부 날씨나 미세먼지 걱정 없는 대형 실내 키즈카페인 포레스트 키즈카페, 입주민 전용 고급 사우나, 호텔식 게스트하우스, 사우나, 코인세탁실 등이 마련된다. 스포츠존에는 피트니스클럽, GX룸, 골프라운지 등이 조성되며, 스터디존에는 북카페, 오픈독서실, 키즈도서관, 스터디룸 등이 들어설 예정이다.

‘일광 노르웨이숲 오션포레’는 수요자들의 부담을 낮추기 위한 다양한 금융혜택으로 중도금 후불이자 중 연4.2% 금리 초과분에 한하여 사업주체가 부담하는 ‘분양조건 안심보장제’를 실시하며, 1차계약금 500만원 정찰제를 실시한다.

‘일광 노르웨이숲 오션포레’의 견본주택은 부산광역시 수영구 수영동에 있으며 입주는 2027년 3월 예정이다.