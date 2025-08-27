방폭기준 간소화 등 9대 과제 추진 113억원 투입…방폭안전도시 구축

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시는 27일 오후 2시 시청 본관 2층 대회의실에서 ‘2025년 제1회 울산광역시 방폭안전관리위원회’ 회의를 열고 방폭안전관리계획을 전국 최초로 확정한다.

이날 회의는 위원장인 안승대 행정부시장을 비롯해 방폭안전관리위원 13명이 참석한 가운데 울산연구원의 울산광역시 방폭안전관리계획 수립 용역 최종보고, 계획 심의 순으로 진행된다.

방폭안전관리계획은 산업현장의 폭발사고 예방과 시민안전 확보를 위해 지난 2023년 12월 제정된 ‘울산광역시 방폭안전관리 지원 조례’에 따라 5년마다 수립해야 한다.

이에 따라 울산시는 지난해 6월 울산연구원에 용역을 의뢰해 14개월 동안 연구를 진행했으며, 이번 위원회 심의를 거쳐 오는 2026년부터 2030년까지 적용될 제1차 방폭안전관리계획을 전국 최초로 확정한다.

방폭안전관리계획은 방폭 인식 제고 및 실무역량 강화 기반 구축과 방폭설비 안전 확보 및 관리체계 구축을 목표로 하는 4대 전략 9대 추진과제로 구성됐다.

9대 세부 추진과제는 ▷방폭기준 간소화 지침 개발·보급 ▷기술 상담 ▷방폭 안전관리 사례집 배포 ▷교육 콘텐츠 및 교재 개발 ▷맞춤형 교육 프로그램 운영 ▷방폭 설비 전수조사 ▷방폭 안전관리 우수기업 지원제도 운영 ▷안전토론회 운영 ▷방폭안전관리계획 이행평가 등이다. 2026년부터 2030년까지 113억원의 사업비를 연차적으로 투입해 과제들을 시행한다.

울산시는 이번 계획을 통해 위험한 환경에서 폭발사고를 예방할 수 있도록 설계된 방폭 기술 및 제도를 국제표준화하면서 현장 중심의 안전사고 예방체계를 갖춘 방폭안전 선도도시를 구축해 나갈 계획이다.