[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 예천군이 가족센터와 함께 모두가 행복한 예천 만들기에 나선다.

27일 군에 따르면 전날 예천군 가족 센터에서 ‘가족과 함께하는 공감 간담회’를 개최했다.

이날 간담회는 가족센터 운영 현황을 공유하고, 주민과의 소통을 강화하기 위해 마련됐다.

간담회에는 김학동 군수를 비롯해 가족센터 운영위원, 이용자, 관련 부서 직원, 결혼이주여성 등 30여 명이 참석했다.

행사는 기관 소개 및 사업 브리핑, 군수와의 소통 시간 순으로 진행됐다.

주정하 센터장은 가족센터의 주요사업인 가족복지사업, 공동육아나눔터 운영, 아이돌봄사업, 다문화특성화사업 등을 소개하고 향후 발전 방향을 논의했다.

이어 김학동 군수와의 자유 질의응답 시간을 통해 참석자들의 의견을 청취했다.

김학동 군수는 “예천군은 가족센터가 지역사회 가족복지의 중심이 될 수 있도록 다양한 지원을 아끼지 않을 것이며, 모든 세대가 함께 행복할 수 있는 환경 조성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

예천군은 이번 간담회를 계기로 가족센터와의 긴밀한 연계를 통해 주민 맞춤형 서비스를 확대하고, 모두가 행복한 예천을 만들기 위한 정책을 강화할 계획이다.