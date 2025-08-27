유리스마스쿨은 초등 및 중학생을 위한 학습 동기부여 프로젝트 ‘두근두근 캠프4’가 지난 23일 서울 건설회관 CG아트홀에서 진행했다고 밝혔다.

유리스마 스쿨‘은 유튜브를 기반으로 한 온라인 학습 플랫폼으로, 독서, 역사, 국어, 영어, 수학 등 핵심 과목들을 수십만 구독자가 인정한 커리큘럼으로 구성해 대치동 라이드 없이 높은 퀄리티의 강의를 합리적 가격으로 수강할 수 있다. 지역적 한계를 넘어선 교육 기회의 제공으로 최근 맘카페 등에서 인강의 대안으로 자리매김하고 있다. 체력과 학원비, 시간이 절약될 뿐 아니라 필요한 부분만 골라 들을 수 있어 기존 학습에 보완적 역할을 톡톡히 한다는 평가다.

55만 교육 유튜버 유리스마가 주최한 이번 캠프는 2023년 1월부터 시작해 4회째를 맞았다. 학생과 학부모를 대상으로 자녀의 학습 동기를 높이고 각 분야 전문가의 멘토링을 제공하는 자리다.

이번 캠프는 3개의 강연으로 구성되어 참가자들의 큰 호응을 얻었다. 첫 번째 강연은 유리스마TV에서 입시정보 고정패널로 활약중인 송동일 대표가 ‘성공적인 고등학교 생활을 위한 현실 팁’을 주제로 진행했다. 아이들의 눈높이에 맞춘 실질적인 조언으로 고등학교 생활에 대한 막연한 두려움을 해소하는 데 도움을 주었다.

유리스마TV는 매일아침 라이브를 통해 넘쳐나는 입시정보를 분별하고 팩트 체크로 정확한 정보를 제공, 지역간 정보 불균형을 해소함으로 엄마들의 큰 호응을 얻고 있다.

두 번째 강연에서는 독보적인 학습심리 전문기관인 와이웩슬러멘토링센터의 강미연 센터장이 ‘자신만의 강점을 찾는 방법’에 대해 이야기했다. 최고의 학습심리전문가가 십수년간 수많은 아이들의 검사와 상담을 통해 얻은 통찰력으로 전해주는 이야기는 아이들에게 자신감을 심어주었다.

세 번째 강연에서는 유튜브 기반 온라인 학습 플랫폼 ‘유리스마 스쿨’의 선생님 8인이 직접 참여했으며, 학생들은 평소 화면으로만 보던 선생님들과 직접 대화를 통해 궁금증을 해소하는 시간을 가졌다.

이번 캠프에 참여한 학부모들은 “지방에서는 접하기 어려운 양질의 교육 정보를 얻을 수 있었다”며 만족감을 표현했으며, 유리스마TV와 유리스마 스쿨을 통해 대치동 학원가 강의에 쉽게 접근할 수 있다는 점에 특히 높은 점수를 주었다.

유리스마TV의 다양한 학습 콘텐츠와 유리스마 스쿨 수업 신청에 대한 자세한 정보는 유리스마TV 유튜브 채널 및 유리스마스쿨 인스타그램에서 만나볼 수 있다.