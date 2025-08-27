대출 규제 강화로 서울 내 집 마련 부담↑… 준서울권 구리, 대체 주거지로 부상

1천 세대 이상 대단지·서울 생활권 입지 갖춘 ‘중흥S-클래스 힐더포레’ 관심 집중

정부의 ‘6·27 가계부채 관리 강화 방안’ 시행 이후 주택담보대출(주담대) 한도가 최대 6억원으로 제한되면서, 서울 아파트 매입·분양 시장의 진입 장벽이 크게 높아졌다. 특히 6개월 내 전입 의무와 다주택자 대출 금지까지 겹치며 실수요자들의 부담이 커지고 있다.

이 같은 조치는 서울 아파트 시장에 직접적인 타격을 주고 있다. 부동산R114에 따르면 지난 8월 1일 기준 서울 중소형(59~84㎡) 아파트 평균 매매가는 약 14억에 달한다. 기존에는 약 10억까지 대출이 가능했지만, 규제 이후에는 최대 6억원까지만 가능해지면서 최소 8억 이상의 현금을 보유해야 한다. 분양시장도 마찬가지다. 전용 84㎡ 기준 서울 신규 아파트 분양가는 평균 15억원 이상으로, 주담대를 최대로 활용해도 9억원대 자금 마련이 필요하다.

이처럼 서울 내 자금 여건이 까다로워지면서, 10억원 안팎 예산으로 주택 마련이 가능하고 서울 생활권을 공유할 수 있는 구리, 하남, 등지로 수요자들이 눈을 돌리고 있다. 특히 구리는 8호선 연장과 GTX-B 노선 수혜, 서울 동북권과 맞닿은 입지까지 갖추며 주목받고 있다.

업계 전문가에 따르면, “최근 준서울권 경기 지역의 전세 매물이 급감하는 등 실거주 수요가 빠르게 유입되고 있다”며 “대출 규제를 피하면서 서울 생활권을 누릴 수 있는 지역을 중심으로 매입 수요가 늘고 있다”고 분석했다.

이런 흐름 속에서 서울 옆세권 입지를 갖춘 구리에서 신규 분양이 이어져 눈길을 끈다. 중흥토건은 오는 9월 구리 교문동 일원에 ‘중흥S-클래스 힐더포레’를 분양할 예정이다. 딸기원2지구 재개발 정비사업을 통해 공급되는 이 단지는 지하 4층~지상 15층, 22개 동, 총 1,096세대 규모의 대단지다. 이 중 전용면적 59·84㎡ 637세대를 일반분양 한다. 세대 구성은 △59㎡A 216세대 △59㎡B 54세대 △84㎡A 254세대 △84㎡B 113세대 등 실수요 선호도가 높은 중소형 중심으로 구성된다.

교통 여건은 ‘사통팔달’ 수준이다. 차량과 대중교통 이용 시 지하철 7호선 상봉역, 8호선 구리역 접근이 용이하고, 이를 통해 강남·잠실 등 주요 업무지구까지 20분대 이동이 가능하다. 상봉역 GTX-B 노선(계획)과 중랑IC·구리IC를 통한 수도권 제1순환고속도로, 북부간선도로, 강변북로 이용도 편리하다. 특히 올해 개통된 고덕토평대교로 강동구 진입 시간이 크게 단축됐다.

생활 인프라 역시 풍부하다. 단지 반경 3km 내에는 코스트코 상봉점, 홈플러스 신내점, 롯데백화점·아울렛·마트 구리점 등 대형 쇼핑시설이 위치하며, 한양대 구리병원과 동부제일병원, CGV·롯데시네마 등 의료·문화시설도 가까워 생활 편리성이 뛰어나다. 구리시청, 구리소방서, 구리아트홀 등 공공 인프라도 갖췄다.

교육 환경으로는 단지 내 어린이집과 인근 도림초·서울삼육중·고교가 반경 1.5km 내에 있으며, 초등학생 자녀를 위한 전용 셔틀버스도 운행 예정이다.

단지 설계는 남향 위주 배치와 판상형 구조로 채광과 통풍을 극대화했으며, 일부 1층 세대에는 개인 정원을 도입해 공간 활용도를 높였다. 또한 일부 타입에는 드레스룸이 제공된다. 커뮤니티 시설로는 실내 골프연습장, 주민운동시설, 헬스케어센터, 작은도서관, 경로당 등이 마련돼 입주민의 주거 만족도를 높일 계획이다.

주변 자연환경도 돋보인다. 단지 인근에 2개의 소공원과 1개의 완충녹지가 조성되며, 남쪽 망우산과 북쪽 구릉산이 둘러싸는 입지다. 망우역사문화공원, 중랑캠핑숲, 둘레길 등도 가까워 도심 속 친자연적 주거 환경을 누릴 수 있다.

‘중흥S-클래스 힐더포레’ 견본주택은 경기도 구리시 교문동 일원에 마련될 예정이며, 현재 홍보관은 구리역 4번 출구 인근에서 운영 중이다. 업계 관계자는 “서울 인접성과 대규모 브랜드 단지 프리미엄을 갖춘 만큼, 실수요자와 투자자 모두 관심을 가질 만한 분양”이라고 말했다.