고등학생 1000여 명 참여, 대학생 멘토와 함께하는 진로 탐색 축제

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 30일 은평다목적체육관에서 ‘제12회 은평대전 전공박람회’를 개최한다.

‘은평대전’은 ‘은근히 평범한 대학생들의 전공이야기’의 줄임말로 대학생 멘토가 청소년에게 다양한 전공과 학과, 진로 등 이야기를 전하는 은평미래교육지구의 대표 프로그램이다.

구는 매년 초 대학생 멘토를 선발해 지역 내 중고등학교를 직접 찾아가 전공 강연과 멘토링을 진행해 왔다.

이번 박람회에서는 그동안 학교별로 만났던 멘토들을 한자리에서 모두 만날 수 있는 특별한 기회를 제공한다.

또 4차산업, 의료·보건, 예체능, 인문·경상 등 전공상담 부스와 전문직업인과 만날 수 있는 직업체험부스, 적성검사와 진로상담 진행하는 진로컨설팅 부스 등 총 73개의 부스를 운영해 맞춤형 진로탐색과 설계를 지원한다.

이번 전공박람회에는 ▲대성고 ▲동명여자고 ▲선일여자고 ▲선정고 ▲숭실고 ▲신도고 ▲예일여자고 ▲은평고 ▲진관고 ▲충암고 등 10곳의 고등학교 1000여 명의 고등학생이 참여한다.

김미경 은평구청장은 “이번 전공박람회를 통해 청소년들이 다양한 전공과 직업의 직접 체험을 통해 진로를 설계하는 데 많은 도움을 받길 바란다”며 “앞으로도 은평미래교육지구 사업을 통해 청소년 맞춤형 진로 지원을 위한 다양한 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.