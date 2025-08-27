[헤럴드경제 스포츠팀=이강래 기자] 내년부터 남자골프 세계 4대 메이저 대회중 마스터스와 디오픈에 일본오픈과 홍콩오픈, 호주오픈 등 6개국 내셔널타이틀 우승자들에게 자동 출전권이 주어지게 됐다. 한국오픈은 이 초청 명단에서 빠져 ‘한국 골프 외교의 무능’이 도마 위에 오르게 됐다.

마스터스를 개최하는 오거스타 내셔널 골프클럽과 디오픈 주관사인 영국왕실골프협회(R&A)는 27일(한국시간) 공동 성명을 통해 ”내년부터 출전선수 자격 기준을 조정해 6개국 내셔널 타이틀 우승자에게 출전권을 부여하기로 했다“고 발표했다.

오거스타 내셔널의 프레드 라일리 회장은 ”마스터스 토너먼트는 국제적인 대표성에 대한 중요성을 오랫동안 인식해 왔다“며 “우리는 R&A와 함께 글로벌 게임에 대한 공동의 헌신을 가지고 있으며 함께 일하게 된 것을 자랑스럽게 생각한다. 오늘의 발표는 역사적인 내셔널 오픈 챔피언십의 정상에 오른 전 세계 최고의 인재들에게 보상하려는 우리 조직의 공동 비전을 강화한다”고 밝혔다.

이날 발표된 초청 명단에 포함되는 내셔널 타이틀은 스코티시오픈과 스페인오픈, 일본오픈, 홍콩오픈, 호주오픈, 남아공오픈이다. 스코티시오픈은 PGA투어와 DP월드투어 공동 주관대회이며 스페인오픈은 DP월드투어로 열린다. 일본오픈은 일본프로골프투어(JGTO)에서 주최하며 홍콩오픈은 아시안투어 인터내셔널 시리즈로 개최된다. 호주오픈은 호주PGA투어, 남아공오픈은 남아공 선샤인투어 주관 대회다.

마스터스와 디오픈은 골프선수라면 누구나 출전하고 싶은 ‘꿈의 무대’다. 두 대회에 출전하기 위해선 뼈를 깎는 노력이 필요하며 험난한 통과 의례를 거쳐야 한다. 만약 한국오픈 우승자에게 두 대회의 출전권이 주어진다면 세계 무대 진출을 노리는 국내 주니어 골퍼와 젊은 프로선수들에 대한 동기 부여는 상상 이상일 것이다.

현실적으로 한국프로골프(KPGA)투어는 호주PGA투어나 남아공 선샤인투어보다 상금과 대회수에서 앞선다. 한국과 비슷한 투어 규모를 유지하고 있는 일본프로골프투어(JGTO)는 일본오픈 우승자를 포함해 13명이나 디오픈 출전권을 받는다. 하지만 한국오픈은 출전권이 2장에서 올해 1장으로, 이제 내년부터 0장으로 축소됐다. 한국 남자골프가 PGA투어에서 일본보다 승수가 많고 세계 랭킹에서도 상위 랭커가 더 많음에도 불구하고 이런 푸대접을 받는다는 건 곱씹어봐야할 문제다.

한국기업들이 PGA투어와 DP월드투어의 한 축을 떠받치고 있어 이런 푸대접은 더 충격적이다. 이번 초청 명단에 포함된 스코티시오픈은 현대자동차 제네시스에서 메인 스폰서를 담당하고 있는 대회다. PGA투어 경기인 제네시스 인비테이셔널과 더CJ컵 바이런 넬슨은 한국 기업인 현대자동차와 CJ그룹이 타이틀 스폰서를 맡고 있으며 두산중공업은 오래 전부터 디오픈의 후원사로 참여중이다.

이런 여러 정황을 종합할 때 ‘한국 골프 외교의 부재와 무능’이라는 비판을 피할 수 없게 됐다. 한국의 국력이 다른 나라에 비해 약하지 않고 국내 프로골프투어의 규모나 실력이 떨어지는 것도 아니다. 따라서 한국오픈을 주관하는 대한골프협회(KGA)의 외교력 부재와 무사안일주의가 이런 참사를 불렀다는 지적이 나오고 있다.

또한 한국오픈이 KGA 주관대회라는 점에서 한국프로골프협회(KPGA)가 이런 비판에서 자유로울 수는 없다. 한국오픈에 출전하는 국내 선수는 대부분 KPGA투어 선수들이기 때문이다.

지난 해 취임한 KPGA 김원섭 회장은 KPGA투어의 국제적 위상을 강화한다는 명목으로 취임 첫해 마스터스와 디오픈 등 10여 차례에 걸쳐 70여일간 수억원을 들여 해외 출장을 다녀왔다. 특히 지난 해 여름엔 경비 6600여만원(현지 신용카드 사용 경비 불포함)을 들여 3주간 디오픈과 시니어오픈, 파리 올림픽 출장을 다녀왔다.

김 회장은 최근 KPGA 노조가 과도한 출장비용에 대해 문제를 제기하자 반박 보도자료를 통해 적극적으로 자신의 입장을 피력했다. 김 회장은 “노조는 ‘호화 출장’이라 몰아가며 협회의 국제 경쟁력 강화를 위한 노력을 폄훼하고 있습니다. 올림픽 출장은 KPGA가 최초로 공식 초청을 받은 의미 있는 일정이었고, 디오픈 및 시니어 오픈은 세계 주요 골프 협회 및 단체, 해외 상위 투어 관계자들이 모여 연합체 회의와 협력·지원 방안을 논의하는 중요한 자리였습니다“라며 ”이러한 활동은 향후 KPGA 선수들의 해외 진출 기반 마련과 국제 교류 확대에 필수적인 과정이었습니다“라고 주장했다.

하지만 반박 보도자료를 내놓은 후 불과 6일후 발표된 이번 마스터스와 디오픈의 초청 명단에서 한국오픈이 빠진 것에 대해 어떤 해명을 내놓을지 궁금하다. 벌써부터 KPGA의 일부 회원들은 “협회장이 막대한 협회 돈을 써가며 외유성 출장을 다녀온 것 아니냐?“는 비판의 목소리를 내고 있다. 김 회장으로선 조만간 ‘무얼 하겠다’는 다짐성 목표가 아니라 손에 잡히는 실질적인 성과물을 내놓아야 할 것으로 보인다.