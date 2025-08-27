[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]국내 33개 대학이 참여하고 전공 교수 100여명, 연기·연극 전공 희망자 1500여명이 참가하는 국내 최대 규모의 ‘2026 한국대학 연극전공 입학정보 콘서트’가 오는 30일 성균관대학교에서 열린다.

27일 대경대에 따르면 지난해에 이어 올해 두 번째로 개최되는 이번 행사는 한국대학연극학과 교수협의회와 젊은연극제가 주최하고 대경대와 성균관대가 공동 주관한다.

이번 콘서트의 가장 큰 특징은 대학별 실기유형과 전형의 특징을 토크콘서트 형식으로 직접 확인할 수 있다는 점이다. 토크콘서트와 미니토크 프로그램이 운영되며, 대학별 홍보부스가 마련돼 참가자는 생생한 대학별 정보를 얻을 수 있다.

특히 토크콘서트는 ‘실기평가의 비밀’, ‘외모와 성적’, ‘대학 선택과 졸업 후의 삶’ 등 다양한 주제로 구성되며 10개 대학 단위의 타임별 프로그램 중 원하는 세션을 선택해 참여할 수 있다.

실기고사장에서 교수들이 실제로 중요하게 보는 부분, 입시요강만으로는 알 수 없는 내용들이 토크콘서트 일문일답으로 채워지고 대학별 연기·연극·스태프 전공의 특징과 대학소개도 이어진다.

미니토크에서는 ‘스태프 전공’, ‘전문대학의 모든 것’이라는 주제로 연기 및 연극교육의 특징과 다양한 실기 정보를 들을 수 있다.

올해 콘서트는 연기·공연스태프·연극전공 수험생과 예비 전공자, 학부모, 연극반 및 연기학원 교사 등 약 2000명을 대상으로 진행된다.

참가 희망자는 플레이티켓을 통해 토크 주제와 참가 대학별 프로그램을 선택해 신청할 수 있으며 시간대별 토크콘서트와 미니토크 중 원하는 프로그램만 참여하는 것도 가능하다.

김건표 대경대 교수는 “올해에도 전국 대학의 교수들이 직접 수험생들에게 올바른 실기정보와 대학별 특징을 전달해 수시 1차를 효과적으로 준비할 수 있도록 프로그램을 계획했다”고 말했다.