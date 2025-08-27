전문가가 서울매그넷고등학교로 직접 찾아가 진행 “학생들 진로‧진학 정보 접근성 높일 수 있도록 현장형 지원 확대”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 금천진로진학지원센터와 함께 지난 26일 서울매그넷고등학교에서 1~2학년 학생 120여 명을 대상으로 대학입시특강을 진행했다.

이번 특강은 특성화고 학생들이 일반고 학생들과는 다른 경로로 대입을 준비해 맞춤형 전략이 필요하다는 점에 착안해 기획됐다.

입시종합학원 고등부 원장, 금천진로진학지원센터 컨설턴트로 활동하며 다양한 지방자치단체와 교육기관에서 공교육 기반의 입시 컨설팅을 진행해 온 스카이로드 대표 컨설턴트 한대규 강사가 특강을 진행했다.

한 강사는 이날 특강에서 특성화고 학생들이 놓치기 쉬운 대학 진학의 기회와 전략을 집중적으로 소개했다.

구체적으로는 △최근 달라진 대입 환경과 특성화고 학생에게 적용되는 주요 쟁점 △일반고와 달리 활용 가능한 별도 대입 전형의 특징 △대입이 유리한 학과 및 대학 유형 안내 등으로, 서울매그넷고 맞춤형 전략을 제시했다.

또 전문가가 학교를 직접 찾아가 학생들에게 현장에서 맞춤형 진로·진학 정보를 제공해 입시 정보 격차를 해소하고 실제적인 진학 역량을 높인 것 역시 이번 특강의 특징이라고 구는 설명했다.

한 참가자는 “대학입시를 생각할 때 막막할 때가 있었다”며 “이번 특강을 통해 특성화고에 맞는 대입전략을 알 수 있어 유익했다”고 말했다.

유성훈 금천구청장은 “이번 특강은 전문가가 학교로 찾아가 맞춤형으로 정보를 제공한다는 점에서도 의미가 있다”며 “앞으로도 지역 내 학생들이 진로·진학 정보를 얻는데 용이하도록 현장형 지원을 확대하겠다”고 밝혔다.