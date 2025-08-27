송파구, 국내외 관광객 발길 이끄는 ‘더 스피어’에 사물주소 부여 길 찾기 불편 해소, 긴급 대응 지원…편의 높이고, 안전 강화 주민과 관광객 애용 문화·여가·관광 시설까지 사물주소 확대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석)는 석촌호수 일대 대표 조형물 ‘더 스피어(The Sphere)’에 사물주소를 부여했다고 27일 밝혔다.

부여된 주소는 ‘서울특별시 송파구 석촌호수로 241’이다.

‘더 스피어’는 지름 7m의 구형 LED 미디어아트 조형물이다. ▲태양계 ▲석촌호수 사계절 ▲동서양 명화 등 콘텐츠 27종을 상영해 국내외 관광객에게 송파만의 독창적인 미디어 경험을 선사하고 있다. 지난 4월 설치 이후 석촌호수를 찾는 관광객 발길을 호수 위로 이끌며 새로운 명소로 자리매김했다.

특히, 올봄 열린 ‘호수벚꽃축제’ 기간(4.2.~4.13.) 석촌호수 일대 방문객은 413만 명으로 전년 대비 58.9% 증가했다. 롯데몰까지 포함하면 826만 명이 다녀갔다. 방문객 증가에 ‘더 스피어’가 새로운 동력이 됐다고 구는 평가했다.

그러나 그간 주소가 없어 정확히 위치 파악에 어려움이 생기고, 안전사고 발생 시 대응에도 우려가 있었다.

사물주소 부여로 ‘더 스피어’ 방문객 편의는 물론 긴급 상황 시 신속한 위치 안내, 구조 요청 등이 가능해졌다.

‘주소정보누리집’에 접속해 ‘더 스피어’ 혹은 ‘석촌호수로 241’을 검색하면 정확한 위치를 확인할 수 있다.

또, 현장에 설치된 사물주소판 QR코드를 스캔하면 자동으로 112·119에 구조 요청 문자가 전송된다.

이 밖에도 구는 무더위쉼터, 어린이놀이시설 등 1,879개 공공시설물에 사물주소를 부여했다.

앞으로 여가, 문화, 관광 시설까지 확대해 주민과 관광객 모두의 생활 편의와 안전을 높여갈 계획이다.

서강석 송파구청장은 “더 스피어는 송파의 새로운 랜드마크이자 세계인이 찾는 관광 명소로 자리 잡고 있다”며 “이번 사물주소 부여를 계기로 주민과 관광객 모두가 더 편리하고 안전하게 즐길 수 있도록 다양한 시설에 사물주소를 확대해 나가겠다”고 말했다.

사물주소는 건물 외 다중이용시설과 공공장소 위치를 안내하기 위해 도로명과 기초번호를 활용해 부여하는 제도다. 버스정류장, 주차장, 소규모 공원 등에도 적용된다.