수유역 5번 출구 인근 용신빌딩에 9개 부서 1차 이전…12월까지 임시청사 이전 예정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북구청사 건립이 본격화된다.

서울 강북구(구청장 이순희)가 신청사 건립을 앞두고 오는 9월부터 12월까지 전 부서를 수유역 인근 임시청사로 단계적으로 이전할 예정이다.

1차 이전 대상은 용신빌딩(도봉로 323)으로, 9개 부서가 9월 중 이곳에서 업무를 개시한다.

구는 현 청사 부지에 새 청사를 신축하기 위해 철거 및 공사 준비가 필요한 만큼, 기존 청사와 가깝고 접근성이 좋은 수유역 일대에 임시청사를 확보해 행정 공백을 최소화한다는 방침이다.

부서별 임시청사 업무 개시는 9월 8일 환경과와 청소행정과를 시작으로, 15일에는 지역경제과와 일자리청년과, 22일에는 재난안전과와 교육지원과, 29일에는 문화관광과·생활체육과·디지털정보과 순으로 진행된다.

구는 이전 일정이 일부 변동될 수 있다며, 구민 여러분께서는 방문 전 반드시 해당 부서에 확인해 줄 것을 당부했다. 또한 10월 이후 예정된 2차·3차 이전 계획도 별도로 안내해 주민들의 혼선을 최소화할 방침이다.

새로 건립될 신청사는 지하 6층, 지상 17층, 연면적 약 6만 9000㎡ 규모로, 구청과 구의회, 보건소를 비롯해 주민을 위한 문화·휴게 공간 등 생활 SOC 기능을 갖춘 복합청사로 조성되며, 2026년 착공해 2028년 준공을 목표로 하고 있다.

이순희 강북구청장은 “신청사 건립은 행정 효율성을 높이고 주민 편의를 강화하는 것은 물론, 지역경제 활성화에도 중추적인 역할을 하게 될 것”이라며 “앞으로도 체계적인 이전과 안정적인 청사 운영을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.