26일 구청 대강당서 장애인의 건강한 삶과 체육 참여권 보장 위한 장애인체육회 창립총회와 출범식 개최...민·관 협력체계 구축해 종목별 단체 육성, 장애인 체육대회 지원 등 체계적 활동 적극 추진

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 8월 26일 구청 2층 대강당에서 장애인의 건강한 삶과 체육 참여권 보장을 위한 첫걸음으로 ‘서초구장애인체육회 창립총회 및 출범식’을 개최했다.

구는 2023년부터 장애인단체와 전문가가 참여한 설립준비위원회를 구성하고 총 7차례의 실무회의를 거치는 등 설립 절차를 차근차근 밟아왔다.

이번 서초구장애인체육회 공식 출범을 통해 지역 내 약 1만 명의 장애인들의 체육활동이 더욱 활성화되고, 나아가 장애인과 비장애인이 함께 어울리는 통합 체육문화 실현에 한 걸음 더 다가설 것으로 기대된다.

행사는 1부 창립총회와 2부 출범식으로 나누어 진행됐다. 창립총회에서는 ▲규약 제정 ▲임원 선임 ▲2025년 사업계획 및 예산(안) 등 주요 안건이 심의·의결됐다. 이어 열린 출범식에는 전성수 구청장을 비롯한 내·외빈과 지역주민 등 200여 명이 참석해 장애인체육회의 출발을 축하했다.

임원진은 당연직 회장인 전성수 구청장을 비롯해 장애 체육인, 장애인단체 관계자, 기업인 등 15명으로 구성됐다. 이들은 민·관 협력체계를 바탕으로 종목별 경기단체 육성, 생활체육지도자 수업, 장애인 체육대회 참가 지원 등 체계적인 활동을 추진하며 장애인의 삶의 질을 높이고 생활체육 참여 기회를 확대해 나갈 계획이다.

전성수 구청장은 “장애인체육회 출범을 계기로 장애인과 비장애인이 함께 어우러지는 건강한 체육 문화를 만들겠다”며 “체육이 단순한 건강 증진을 넘어 관계를 맺고 마음을 잇는 매개체가 될 수 있도록 모두가 함께하는 지역공동체를 만들어 가겠다”고 말했다.