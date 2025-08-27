어르신, 장애인, 유모차ㆍ자전거 이용자 등 이동권 보장...승강기 신규 설치로 편리하게 안양천 접근 파크골프장, 게이트볼장, 축구장, 야구장, 산책로 등 이용 만족도 향상

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 선유도역에서 안양천으로 이어지는 양평2동 양평교에 승강기 2대를 신규 설치, 25일 개통식을 개최했다.

이 사업은 어르신과 장애인, 유모차ㆍ자전거 이용자 등 계단을 이용하기 힘든 주민들이 안양천에 보다 쉽게 접근할 수 있도록 추진됐다.

영등포구 양평동과 문래동은 안양천과 접해 있어 주민들이 산책과 야외 체육활동을 활발히 즐기고 있다. 기존에는 이 지역 주택가에서 안양천으로 연결되는 승강기가 4곳에 설치되어 있어 주민들이 편리하게 이용해 왔다. 다만 양평교 인근 안양천에는 체육시설이 밀집해 있음에도 불구하고 승강기가 없어 보행약자들의 접근성이 크게 제한됐다.

이러한 불편을 해소하기 위해 구는 서울시 예산 9억 원을 확보하고 구 예산 2억 원을 투입해 양평교에 승강기 2대를 신규 설치하고 운행을 시작했다.

구는 보행약자와 가족 단위 방문객들이 보다 편리하고 안전하게 안양천으로 이동할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

특히 ▲파크골프장 ▲게이트볼장 ▲축구장 ▲야구장 ▲테니스장 ▲산책로 등 다양한 체육시설이 있어 이용객들의 만족도가 높을 것으로 예상된다.

최호권 영등포구청장은 “이번 승강기 설치는 보행약자의 이동권을 보장하고 주민 생활의 질을 한 단계 높이는 중요한 변화”라며 “앞으로도 구민 안전과 편의를 최우선으로 생각하고 살기 좋은 환경을 만들어 나가겠다”고 전했다.