내년 9월 16~19일 일산 킨텍스서 개최 50개국 VIP 초청·700여개사 참가 준비

[헤럴드경제=신상윤 기자] DX 코리아 2026 조직위원회(이하 조직위)는 지난 21일 서울 강남구 삼성동 오크우드 호텔에서 공식 발대식을 가졌다고 26일 밝혔다. ‘DX 코리아 2026(제7회 대한민국 방위산업전)’은 내년 9월 16~19일 경기 고양시 일산서구 킨텍스에서 역대 최대 규모로 열릴 예정이다.

발대식은 공동 조직위원장으로 위촉된 권평오 전 대한무역투자진흥공사(KOTRA·코트라) 사장, 박한기 전 합참의장(예비역 육군대장) 등 100여명이 참석한 가운데 진행됐다. 조직위원에는 김영후 한국방위산업마이스협회 이사장 등 각계 전문가가 참여했다.

조직위는 행사 슬로건을 ‘평화와 미래, 그 약속의 시간’으로 정하고 DX 코리아 2026 준비에 본격 착수했다.

DX 코리아 2026은 50개국의 주요 인사와 바이어가 초청되며, 전시장 면적은 전년 대비 200% 이상 확대한 5만 2000㎡으로 준비된다. 국내외에서 약 700여 개사가 참가할 예정이다.

권평오 공동 조직위원장은 개회사에서 “DX 코리아를 명실상부한 동북아 최대의 글로벌 방산 전시회로 발전시키기 위한 해외 주최기관들과의 협력기반을 다지는 등 K-방산의 해외 진출과 국제협력의 확실한 플랫폼으로 발전시켜 나가야 한다”며 “오늘 발대식은 K-방산의 세계화를 위한 원대한 여정”이라고 밝혔다.

박한기 공동 조직위원장도 “참가기업이 주인공이 되는 글로벌 방산 전시회로, K-방산의 호조세를 더 크게 발전시킬 수 있는 모멘텀이 될 것”이라며 “우리 군이 첨단 과학기술을 갖춘 군으로 거듭날 수 있는 첨단 국방과학 기술의 학습과 교류의 장이 될 것”이라고 말했다.

DX 코리아 2026에서는 ▷비즈니스 상담회 ▷정부 정책 설명회 ▷글로벌 포럼·세미나 ▷AI 기반 비즈 매칭 시스템 등이 마련된다. 행사 마지막 날이자 토요일인 내년 9월 19일에는 퍼블릭 데이를 운영하여 일반 시민도 자유롭게 관람·체험할 수 있도록 할 계획이다.

행사 홍보와 진행 등은 마이스(MICE) 전문 스타트업 마인즈그라운드가 맡았다. 류준형 조직위 사무국 마이스·홍보 총괄디렉터(마인즈그라운드 부대표)는 “내년 행사는 역대 최대규모로 글로벌 방산 전시회의 표준이 될 것”이라며 “참가 기업이 새로운 구매처를 발굴하고 교류하는 K-방산 축제의 장이 되도록 최선을 다해 준비하겠다”고 강조했다.