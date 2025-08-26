환호하는 팬들에 손들어 화답…28일엔 손흥민 시구 예정

[헤럴드경제=김지헌 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)의 뷔가 미국프로야구 메이저리그(MLB) 로스앤젤레스(LA) 다저스 홈경기에서 시구를 했다.

25일(현지시간) AP통신 등 외신에 따르면 뷔는 이날 다저스의 신시내티 레즈와 홈경기에 앞서 다저 스타디움 경기장에 올라 다저스 투수 야마모토 요시노부에게서 마운드를 넘겨받은 다음 그를 향해 살짝 고개를 숙인 뒤 와인드업을 거쳐 왼손으로 투구했다.

팬들은 뷔가 투구하는 모습을 스마트폰 카메라에 담느라 여념이 없었다.

7번 등번호를 단 다저스 유니폼 상의를 옅은 색 청바지에 넣어 입은 뷔는 더그아웃으로 들어가면서 팬들의 환호에 손을 흔들며 화답했다.

뷔는 경기에 앞서 투수와 타자를 겸업해 ‘2도류’라는 별명으로 불리는 다저스의 스타 선수 오타니 쇼헤이와 짧게 이야기를 나누고 가볍게 끌어안기도 했다.

앞서 LA다저스는 지난 17일 구단 사회관계망서비스(SNS)에 뷔의 사진과 함께 “아미(ARMY), 준비됐나요?”라는 게시물을 올려 뷔가 이날 시구를 할 예정이라고 밝혔다.

당시 이 게시물은 약 2시간 만에 4만여 회의 ‘좋아요’를 받고, 2만6000여 회 리트윗됐다.

뷔가 시구한다는 소식이 알려지면서 입장권 예매 사이트가 한때 접속 장애를 빚기도 했다.

다저스와 연고지가 같은 미국 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스FC로 최근 이적한 축구선수 손흥민도 오는 28일 다저스 홈경기에서 시구할 예정이다.