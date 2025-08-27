치즈치킨의 원조 멕시카나의 베스트셀러 제품 ‘치필링’이 색다른 맛과 비주얼을 통해 소비자들에게 독보적이고 차별화된 아이콘으로 자리잡으며 높은 판매 신장세를 유지하고 있는 가운데, 제품의 독특한 컨셉과 다양한 구성으로 선호 고객층의 범위를 지속적으로 넓혀 나아가고 있다.

젊은 고객층을 중심으로 SNS 등을 비롯한 각종 매체를 통하여 제품에 대한 긍정적인 후기와 수많은 호평이 이어지며 높은 관심과 구매가 이어지고 있는 ‘치필링’은 가족 및 연인 단위 나들이나 피서, 각종 모임 등의 필수 메뉴로 각광 받으며 그 인기를 다시 한 번 치킨 시장에 입증하고 있다.

‘치필링’은 치킨 위에 토핑을 ‘얹거나 뿌리는’ 기존에 흔히 접해왔던 방식이 아닌 치킨 속에 100% 자연산 모짜렐라 치즈 ‘넣는’ 색다른 토핑 방식을 사용하여, 지금까지 존재하지 않았던 완전히 새로운 형태로 독창성이 강조된 트렌디한 제품이다. 특히, 지난 3월 출시된 매운맛의 신규 카테고리 제품인 ▲치필링 핫을 시작으로, ‘치필링’과 ‘치필링HOT’을 반반제품으로 즐길 수 있는 ▲치필링반반, 그리고 멕시카나치킨의 인기 제품인 ‘치토스치킨’과의 조합으로 구성된 ▲치치반반(치필링 반/치토스치킨 반) ▲치치HOT반반(치필링핫 반/치토스치킨 반) 등 고객의 입맛과 취향에 따라 제품을 다양하게 즐길 수 있다는 점이 멕시카나의 소비자층 확대에 중요하게 작용한 요소로 꼽히고 있다.

멕시카나 마케팅본부 김용억 본부장은 “멕시카나치킨과 ‘치필링’에 대한 고객 여러분들의 아낌없는 애정과 성원에 진심으로 감사의 인사 드린다. 앞으로도 멕시카나는 시장의 트렌드를 선도하며, 고객분들께 항상 색다르고 다양한 경험을 제공함으로써 고객 가치를 실현하는 브랜드가 될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다. 저희 ‘치필링’과 멕시카나치킨에 변함없는 관심과 사랑 부탁드린다”라고 전했다.

한편, 멕시카나는 8월 한 달간 ‘할인에 할인을 한번 더!’라는 타이틀로 멕시카나치킨 자사앱을 통하여 ‘치필링’ 세트 제품 5종 구매 시 추가 할인 혜택을 받을 수 있는 더블할인 프로모션을 전개하고 있다. 각 세트 제품 구매 시 자체 할인가 2,000원이 자동으로 적용되며, 자사앱 내 이벤트 페이지 등을 통하여 할인쿠폰을 다운로드한 후 결제 시 사용하면 추가로 3,000원이 할인 적용되어 총 5,000원을 할인 받을 수 있다.

프로모션에 대한 자세한 사항은 멕시카나 공식 홈페이지와 멕시카나치킨 앱에서 확인할 수 있다.