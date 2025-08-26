[헤럴드경제=김유진 기자] 삼성액티브자산운용은 ‘KoAct 팔란티어밸류체인액티브’ 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장한다고 26일 밝혔다.

해당 펀드는 ‘KoAct’의 8번째 해외주식형 ETF다. 팔란티어를 25% 비중으로 집중 투자하고 팔란티어와 동반 성장이 가능한 ‘팀 팔란티어’ 기업들까지 적극 발굴해 담아냈다. 팔란티어와 파트너십을 맺은 글로벌 혁신기업 ▷테슬라 ▷오라클 ▷알파벳에 투자한다. 새롭게 떠오르는 미국 드론·조선·방산 기업 등에 투자해 팔란티어 대비 초과성과도 노린다.

차세대 미국 빅테크 기업으로 주목받는 팔란티어는 높은 기술 경쟁력은 물론 미국 정부와의 깊은 네트워크를 기반으로 인공지능(AI) 서비스 산업을 주도한다는 평가를 받는다.

프레세덴스 리서치에 따르면, 팔란티어가 주도하고 있는 기업용 AI서비스 시장은 2024년 145억달러 규모에서 2034년 5607억달러 규모로 연평균 44.1% 성장률을 기록하며 38배 이상 성장할 전망이다.

KoAct 팔란티어밸류체인액티브는 팔란티어 생태계의 떠오르는 기업들도 선별 투자한다. 현실화된 드론 전쟁, AI를 활용한 전술 타격 체계 시스템 등 방위산업의 패러다임 전환을 이끌어가는 신생 기업들을 선별해 버티컬 AI 생태계 투자도 추구한다. 팔란티어와 협력 중인 ▷아처에비에이션 ▷에어로바이런먼트 ▷헌팅턴잉걸스 인더스트리즈 등이다. 이 상품의 총 보수는 연 0.50%다.

양희창 삼성액티브자산운용 매니저는 “기업용 AI서비스 산업이 극초기 단계에 위치해 있다는 점과 팔란티어의 산업 내 독보적인 경쟁력을 감안하면 투자매력도가 높다고 판단된다”며 “비슷한 사례로 2014년 클라우드 컴퓨팅 산업 초기에 아마존은 주가수익비율(PER)이 1300배였으나 이후 클라우드 매출이 급성장하며 아마존 주가는 11배 상승한 바 있다”고 했다. 이어 “향후 10년간 이어질 AI서비스 산업 사이클에서도 ‘팀 팔란티어’에 투자하여 차별화된 수익률을 적극 추구할 계획”이라고 밝혔다.