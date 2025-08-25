[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 국내 유일 영토박물관인 경북 울릉군 독도박물관이 올해 상반기 5명으로부터 기증받은 유물 200점에 대한 기증 유물심의위원회를 열었다고 밝혔다.

25일 박물관에 따르면 위원회는 기증 유물에 대한 진위감정 및 학술 가치·활용 방안에 대한 종합 검토를 거쳐 61건 122점의 학술 문화적 가치를 인정, 소장품으로 관리·보존토록 했다.

이번에 기증된 유물은 과거 울릉도에서 사용한 다양한 민속도구, 1950년대 독도 폭격 사건의 일면을 보여주는 포탄두, 울릉도 학교사 관련 자료 등 다양한 분야를 아우르는 가치 있는 자료들로 구성됐다.

특히 졸업앨범·졸업장·상장 등 1950년대에서 1990년대에 이르는 학교사 관련 자료 50여 점과 2000년대 학교에서 사용됐던 프로젝터 등은 울릉도 지역 학교들의 통·폐합 과정과 당시 학생들의 삶을 보여주는 중요한 자료로 평가된다.

또한, 울릉도 생활문화사를 엿볼 수 있는 오징어낚싯줄 8점과 대발 9점, 울릉도 궁도문화를 보여주는 활·화살 31점, 울릉도 교통사를 알 수 있는 선박 승선권 1점 등도 포함됐다.

남한권 군수는 “이번 심의는 단순히 유물 기증 여부를 판단하는 자리가 아니라 우리 지역의 역사와 정체성을 보존해 후손에게 전해주는 소중한 과정”이라며, “군에서도 문화유산의 보존과 활용을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.