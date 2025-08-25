대학 체험부스, 학과투어 등 진행

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북전문대학교는 지난 23일 영주교육지원청에서 주관하는 2026학년도 영주 진로진학박람회에 참가했다고 25일 밝혔다.

이번 박람회는 영주 관내 중·고등학생들에게 실질적이고 종합적인 진학 정보를 제공하기 위해 열렸다.

박람회에서 경북전문대학교는 대학 상담부스, 대학 체험부스(호텔외식과 젤라또 제공 및 설탕공예 전시, 뷰티케어과 네일 및 페이스페인팅), RNTC 사격체험, 학과투어(물리치료과, 뷰티케어과, 작업치료과, 치위생과, 호텔외식과, 항공정비드론융합과)에 참여했다.

대학 상담부스에서는 고등학생을 대상으로 전형 일정, 모집학과, 학과 특·장점, 성적반영 방법, 지원자격, 장학제도 등을 포함한 1:1 맞춤형 상담을 제공했다.

특히 호텔외식과의 젤라또 제공과 뷰티케어과의 네일 및 페이스페인팅 체험은 큰 호응을 얻었다.

최재혁 총장은 “2026학년도 영주 진로진학박람회에서 영주관내 중·고등학생들에게 대학 진학상담과 체험을 통해 실질적인 진학 정보를 제공하는 계기가 됐다”라고 말했다.