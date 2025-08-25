1회 헌혈 참여 인원 서울시 지자체 중 최고 기록

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 25일 구청 광장에서‘사랑의 헌혈운동’과 직원 단체 헌혈을 실시했다고 밝혔다.

이번 단체헌혈은 지난 3월에 이어 올해 두 번째로 서울적십자 동부혈액원 주관으로 진행됐다.

헌혈은 오전 9시부터 오후 4시 30분까지 채혈 차량 4대에서 진행, 동대문구청 직원 228명과 구민이 자발적으로 참여해 의미를 더했다.

동대문구청은 매년 꾸준히 ‘사랑의 헌혈운동’에 동참하고 있다. 지난해에는 두 차례에 걸쳐 총 465명이 헌혈에 참여, 올 3월에도 254명이 헌혈에 참여했다.

특히 1회 헌혈 참여 인원이 서울시 지자체 중 최고를 기록해 대한적십자사로부터 ‘세계 헌혈자의 날’ 기념 감사패를 수상한 바 있다.

이필형 동대문구청장은 “지난 헌혈에 이어 이번 헌혈 행사에도 많은 직원들이 참여해 진심으로 감사하다”며 “앞으로도 지역사회와 함께하는 다양한 사회공헌 활동을 확대해 사회적 책임을 다하는 모범 기관이 되도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

동대문구청은 올 하반기에도 단체헌혈 캠페인을 추가로 계획하고 있어 지역사회 혈액 수급 안정에 지속적으로 기여할 예정이다.