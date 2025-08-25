[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산항만공사(BPA)는 25일 해양수산부와 함께 ‘항만 무탄소화 전환 지원사업’의 하나로 부산항에 국내 최초 국산 전기 야드트랙터를 본격 도입한다고 밝혔다.

공사는 올해 7월부터 약 2개월간 부산항 신항 4부두에서 국산 전기 야드트랙터의 시험운행을 진행 중이다. 해양수산부와 BPA는 현장에서 전기 야드트랙터의 장비 성능과 내구성, 배터리 안전성, 충전 편의성 등을 종합적으로 검증하고 운전원과 운영사 의견을 수렴해 품질 개선 및 사용자 편의성을 높일 계획이다.

이번 지원사업을 통해 도입될 전기 야드트랙터는 경유 사용 야드트랙터 대비 온실가스 직접 배출량이 100% 감소돼 항만의 친환경성을 높일 것으로 기대된다.

해양수산부와 부산항만공사는 이번 시험운행 성과를 바탕으로 다음 달 12일 신항 4부두에서 부산항 부두 운영사 및 관계사들을 대상으로 ‘항만 무탄소화 전환 지원사업 간담회’를 개최할 계획이다. 간담회에서는 국내산 전기 야드트랙터 시연회와 함께 시험운행 결과를 공유하고 ‘지원사업’에 대한 세부계획에 대한 설명도 있을 예정이다.

한편 이번 지원사업은 기존 경유·LNG 야드트랙터를 국산 전기 야드트랙터로 전환하고자 하는 터미널 운영사를 대상으로 하며 장비 전환비용의 50%(국비 25%, BPA 25%)를 지원한다.