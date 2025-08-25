[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 울진군은 저출생 극복을 위한 출산 장려를 위해 ‘세 자녀 이상 가족진료비’를 지원한다고 25일 밝혔다.

지원대상은 울진군 내 주소지를 둔 세 자녀 이상 가족 중 막내가 13세 미만으로 치료목적의 진료비를 연 1회, 최대 5만원까지 지원받을 수 있다.

지원기준은 가족 전원의 병의원 본인부담금, 약제비 등 치료를 목적으로 하는 진료비이다.

진료비 지원 제외 항목은 치료목적 이외 건강검진, 스켈링, 예방접종, 한의과 등 건강관리를 위한 진료비이다.

지원 신청자는 신청서, 진료비 및 약제비 영수증 원본, 주민등록등본 또는 가족관계증명서, 통장사본을 지참해 보건소에 방문신청 또는 우편으로 접수하면 된다.

사업 기간은 예산 소진 때까지다.

손병복 군수는“이번 사업이 다자녀 가정의 경제적 부담을 조금이나마 덜어드리는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 아이가 행복하고 아이 낳기 좋은 울진을 만들기 위해 최선을 다하겠다”라고 말했다.