22일 빅데이터 분석 공모전 시상식 개최, 우수제안 6팀 선정 4월 1일부터 한달 동안 124건 제안에 대상 1팀, 최우수 2팀, 우수 3팀... 대상 ‘도로열선 입지’를 체계적으로 분석한 ‘정성’팀이 차지

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 지난 22일 광진구청 종합상황실에서 ‘2025년 빅데이터 분석 공모전 시상식’을 개최했다.

구는 데이터 기반의 과학적인 행정을 실현하고 구정발전의 창의적인 아이디어를 발굴하기 위해 2023년부터 공모전을 개최해 왔다. 지난해에도 총 69건의 제안을 접수, ‘가로쓰레기통 신규 설치 후보지와 재배치’ 제안이 대상을 차지했다.

올해는 지난해의 약 2배인 124건이 접수됐다. 4월 1일~5월 2일 공모기간에 자유주제는 8건, 지정주제는 116건이 접수됐다.

지정주제는 ▲도로결빙 예방을 위한 열선설치 우선도로 분석 ▲착한 가격업소 신규 발굴 ▲거주인구와 통행을 고려한 서울형 키즈카페 입지 분석 ▲어린이공원 입지 분석으로 4개 분야다.

공모전은 창의성, 적정성, 실현가능성, 용이성과 필요성 등을 심사해 우수제안 6건을 선정했다. 대상 1팀, 최우수 2팀, 우수 3팀을 선정했다.

대상은 ‘정성’팀이 차지했다. 의료 접근성, 노인 유동인구, 결빙 취약지역, 경사도와 음영지, 이동약자 보호구역 등을 종합적으로 분석해 도로열선 설치지역 5곳을 발굴한 것이 좋은 평가를 받았다.

이날 시상식은 수상자와 제안 활용부서 관계자 등 30여 명이 참석한 가운데 진행됐다. 차분한 분위기 속에서 경과보고, 우수제안 시상, 데이터기반행정 활성화 토론, 기념촬영 순으로 이어졌다.

김경호 광진구청장은 “공공데이터와 민간데이터 등을 효과적으로 분석해 체감도 높은 정책을 구정에 적극적으로 반영고자 빅데이터 분석 공모전을 마련했다. 좋은 의견 주신 수상자 여러분에게 축하의 마음을 전한다”고 말했다.이어 “앞으로도 빅데이터 분석을 활용, 지역 현안을 함께 고민하고 다양한 해결책을 마련해 나가겠다. 구정에 많은 관심과 참여 부탁드린다”고 덧붙였다.