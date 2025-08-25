솔라나 속도·확장성과 비트레이어 보안성 결합...BTC 보유자, 실제 비트코인 가치 노출·수익 기회 동시 제공

비트코인 보유자들이 솔라나(Solana) 생태계의 디파이(DeFi) 서비스를 활용할 수 있는 길이 열렸다. 비트코인 디파이(DeFi) 인프라 프로젝트 비트레이어(Bitlayer)는 솔라나(Solana) 기반 디파이 프로토콜 카미노 파이낸스(Kamino Finance), 탈중앙화 거래소 오르카(Orca)와 손잡고 비트코인 담보 토큰 ‘YBTC’를 솔라나 생태계에 도입했다고 25일 밝혔다.

YBTC는 실제 비트코인과 1대1로 연동된 토큰으로, 비트레이어의 ‘BitVM 브릿지’에서 발행된다. 중앙화된 수탁기관 없이 스마트 컨트랙트만으로 BTC를 전송할 수 있는 ‘신뢰 최소화(trust-minimized)’ 구조를 기반으로 한다.

이번에 협력하는 카미노 파이낸스는 솔라나 생태계의 대표적 디파이 프로토콜로 자동화된 유동성 관리 솔루션을 제공하며, 오르카는 사용자 친화적인 인터페이스와 유동성 풀로 잘 알려진 솔라나 기반 탈중앙화 거래소(DEX)다.

사용자는 솔라나 네트워크에서 YBTC를 활용해 △카미노의 자동 복리형 이자 상품(Earn Vaults)으로 BTC 기반 수익을 극대화하거나 △오르카의 집중 유동성 마켓 메이커(CLMM)를 통한 주요 자산과의 제로 슬리피지(Zero-slippage, 거래 신청 가격과 실제 체결 가격 사이의 차이가 없는 거래) 거래를 경험할 수 있다. 또 언제든지 BTC로 자유롭게 상환할 수 있어 자산 운용의 유연성도 확보된다.

비트레이어는 이미 수이(Sui), 베이스(Base), 카르다노(Cardano), 아비트럼(Arbitrum) 등 주요 블록체인과 연동하며 멀티체인 생태계를 확장해 왔다. 특히 최근 메인넷 출시와 글로벌 커뮤니티 라운드를 통한 총 3000만 달러의 자금을 확보했으며, 앤트풀(Antpool)과 F2풀(F2Pool) 스파이더풀(SpiderPool) 등 글로벌 채굴업체 협력 등으로 주목을 받아왔다.

비트레이어 공동창업자 찰리 후(Charlie Hu)는 “비트레이어의 보안성과 솔라나의 성능을 YBTC를 통해 결합함으로써, 우리는 BTC 보유자들에게 실제 BTC의 가치와 연동을 유지하면서도 수익을 추구할 수 있는 기회를 동시에 제공하고 있다”며 “카미노와 오르카는 이를 대규모로 실현하기 위한 핵심 유동성 파트너”라고 강조했다.

한편, 비트레이어는 솔라나 통합을 계기로 YBTC 조기 채택자를 위한 한정 인센티브 프로그램을 진행한다. 참여자는 YBTC 발행과 크로스체인 기능을 활용할 경우 비트레이어의 네이티브 토큰인 BTR을 보상으로 받을 수 있다.