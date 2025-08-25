부산지역 중심으로 투자 활동 확대

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산기술창업투자원(부산창투원)은 25일 수도권 소재 벤처투자사인 비전에쿼티파트너스가 본사를 부산으로 이전하기로 했다고 밝혔다.

부산창투원에 따르면 이번 본사 이전은 지난 4월 출범 이후 국내 유수의 벤처투자사의 부산 유치를 위해 다각도의 노력을 펼친 결과다.

비전에쿼티파트너스는 2019년 설립된 벤처캐피탈로 총 13개 투자조합 1912억원을 결성, 현재 11개 조합 1천683억원 규모를 운용 중이다.

반도체, 헬스·뷰티, 일반 제조업 등 다양한 분야에서 투자 활동을 펼쳐왔으며 특히 동남권 투자에 특화된 전문 인력도 다수 보유하고 있다.

실제 이동철 비전에쿼티파트너스 대표 파트너는 과거 부산지역 벤처투자사 설립 이력은 물론 지역 유망기업인 모두싸인(전자계약), 센디(화물운송 플랫폼), 타우메디칼(의료기기), 론픽(로봇 기반 운동관리 시스템), 니더(단기 구인구직 플랫폼) 등의 발굴 및 투자 경험도 갖췄다.

또한 비전에쿼티파트너스는 최근 케이브릿지벤처스와 흡수 합병에 성공하며 국내 벤처캐피탈 업계 최초의 합병 사례를 만들기도 했다.

비전에쿼티파트너스는 이달 중으로 부산창투원이 운영하는 부산진구 전포동 티움에 본사를 옮기고 부산 지역 중심의 투자 활동을 확대할 예정이다.