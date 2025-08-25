[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 삼진어묵은 지난 22일 베트남 하노이 ‘고! 탕롱몰(GO! Thăng Long)’에 탕롱점을 오픈했다고 25일 밝혔다.

삼진어묵 탕롱점이 입점한 ‘고! 탕롱몰(GO! Thăng Long)’은 하노이 신도시 중심지에 위치해 주말 평균 약 3만 명 이상이 방문하는 초대형 복합 쇼핑 플랫폼이다. 약 1만2000m²의 규모로 마트, 푸드코트, 키즈존, 영화관 등이 입점해 현지 거주민 및 해외 관광객의 방문율이 매우 높은 곳으로 꼽힌다.

이번 출점은 ‘K-푸드’ 열풍에 맞춰 평균 연령 32세의 젊은 인구 구조로 아시아에서 가장 역동적인 소비 시장인 베트남 시장을 공략하고자 추진됐다.

삼진어묵 탕롱점에서는 베트남 현지 메뉴를 포함한 약 40여종의 다양한 어묵을 판매할 예정이다. 이 중 20여 종은 수제어묵으로 현장에서 직접 제조해 제공할 예정이다. 시그니처 메뉴로 삼진어묵의 스테디셀러로 꼽히는 ‘어묵고로케’와 영도 본점 한정 판매 제품인 ‘수제어묵경단’도 선보인다.

특히 이번 탕롱점 오픈을 기념해 갈비 등 대표적인 한식 메뉴는 물론 맛살, 고수와 같은 현지 식재료를 활용한 메뉴도 추가로 개발했다.

삼진어묵 박용준 대표는 “베트남은 아시아에서 가장 역동적인 소비 시장이자 K-푸드에 대한 관심도 매우 높은 곳으로 글로벌 기업으로 도약하는 데 반드시 거쳐야 할 핵심 시장이라고 판단했다”며 “다양한 현지화 제품과 차별화된 콘텐츠로 K-어묵의 신선한 경험을 선사할 것”이라고 말했다.