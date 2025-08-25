[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산시는 25일 건강보험심사평가원 부산본부와 ‘폐의약품 안심수거 친환경 노인 일자리 창출을 위한 업무협약’을 맺었다고 밝혔다.

‘폐의약품 안심수거 친환경 노인 일자리사업’은 증가하는 폐의약품 문제를 해결하고 노년층에 의미 있는 사회참여 기회를 제공하기 위해 마련된 복지·환경·보건 융합형 일자리 모델이다.

오는 9월부터 2000여명의 노인이 부산 전역에서 ‘찾아가는 폐의약품 안심수거 서비스’ 활동을 본격적으로 실시한다. 이들은 아파트 단지, 경로당 등을 찾아가 폐의약품을 수거하고 시민들이 폐의약품을 올바르게 분리해 배출할 수 있도록 안내하는 등 생활밀착형 서비스를 제공한다. 수거된 폐의약품은 지정된 처리 절차를 거쳐 안전하게 폐기된다.

협약에 따라 시는 폐의약품 안심수거 친환경 노인 일자리 창출·지원 업무를 총괄하고 건강보험심사평가원 부산본부는 참여자를 대상으로 폐의약품 분리배출 교육과 폐의약품 전용 수거함을 지원한다.

시는 고령화나 만성질환 증가로 가정 내 방치·폐기되는 의약품이 늘어나는 상황에서 노인 일자리를 통해 사회문제를 해결하고 깨끗한 수돗물 확보, 생활환경 안전성 향상, 불용 의약품으로 인한 안전사고 예방 등 시민이 체감할 수 있는 변화를 불러올 것으로 기대한다.

한편 업무협약 후 건강보험심사평가원 부산본부는 노인 일자리 참여자들이 여름철에도 안전하게 활동할 수 있도록 후원물품을 전달하기도 했다.