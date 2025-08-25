울산하늘공원 자연장지 유족 대상 “나무함 절약, 친환경 장례문화 조성”

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시는 울산하늘공원 내 자연장지 및 유택동산을 이용하는 유족들을 위해 25일부터 내달 24일까지 ‘다회용 봉안함 대여 서비스’를 시범 운영한다. 자연장지는 화장한 유골을 묻는 나무 아래와 잔디밭 등이며, 유택동산은 유골을 자연에 안치하는 공동 공간이다.

이번 시범 사업은 장례 과정에서 발생하는 나무함 등 폐기물을 줄이고, 유족에게는 격식을 갖춘 봉안함에 대한 경제적 부담을 덜어주는 친환경 대안으로 마련됐다.

울산시는 20개의 다회용 봉안함을 준비해 희망 유족에게 일회용 나무함 대신에 무료로 대여하고 사용 후에는 돌려받아 철저한 소독을 거쳐 재대여하는 것으로 운영한다.

25일 울산시에 따르면, 울주군 삼동면에 위치한 울산하늘공원에서는 지난 2013년 개원 이후 올해 상반기까지 자연장지는 8519건, 유택동산은 5450건을 이용한 것으로 나타났다. 지난해에는 자연장지 1191건, 유택동산 613건으로 개원 초기 대비 각각 451%, 151% 증가했다.

이는 울산시가 지난해 9월부터 잔디장에 개인표지석을 설치할 수 있도록 허용함으로써 봉안 위치 확인이 용이해지면서 자연장지 선호도가 높아진 데 따른 것이다.

울산시 보훈복지여성국 관계자는 “이번 시범사업은 일회용 나무함 등 폐기물을 감축하면서 친환경 장례문화 조성을 위한 것”이라며 “1개월 동안의 시범 운영을 거쳐 보완할 내용 등을 검토해 정식 시행해 나갈 것”이라고 설명했다.