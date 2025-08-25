생활 속 운동으로 정착 결혼·출산·육아·일‧생활 균형…시민과 함께하는 문화 확산

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시는 저출생 부담 타파 4대 문화운동 적극 추진

시는 저출생 위기 극복과 지속 가능한 지역사회 조성을 위해 ‘저출생 부담 타파 4대 문화운동’ 읍면동 릴레이를 본격 추진한다고 25일 밝혔다.

‘저출생 부담 타파 4대 문화운동’은 경상북도의 역점 사업이다.

‘결혼’은 비용 부담을 줄이는 작은 결혼식 , ‘출산’은 다양한 가족 형태 존중 , ‘육아’는 아이 우선과 휴직 존중, ‘일·생활 균형’은 양성평등과 일과 삶의 균형 확산을 강조하며, 네 가지 영역에서 사회적 인식과 제도 개선등을 목표로 한다.

이번 릴레이 운동은 지난 19일 안정면 주민자치 위원회 월례 회의를 시작으로, 오는 10월 말까지 각 읍·면·동에서 차례대로 전개할 예정이다.

주민·기관·단체가 참여해 서약서 서명과 실천 활동을 이어가는 방식으로 진행되며, 각 읍·면·동이 실천 활동에 적극 동참하고 있다.

특히 평은면에서는 민원대에 현수막을 설치해 홍보하는 등 생활 속 참여 분위기를 확산시키고 있다.

시는 이번 릴레이를 시민 모두가 참여하는 생활 속 운동으로 정착시키고, 영주시 가족센터와 협력해 가족 친화 프로그램을 확대해 나갈 계획이다.

또한 공공기관·민간단체와 협력체계를 구축해 ‘아이 낳고 키우기 좋은 도시’ 분위기를 지역 전역으로 확산시켜 나갈 방침이다.

유정근 영주시장 권한대행은 “저출생 극복은 행정만의 노력이 아닌 지역사회 전체의 과제”라며, “읍면동 릴레이 운동을 통해 영주 전역에 새로운 가족 문화가 확산하고, 시민 모두가 즐겁게 참여해 의미 있는 변화를 만들어가길 바란다”고 말했다.