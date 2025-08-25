UN 인증프로그램 연계, 해양기후 및 탄소순환 주제 해양과학 교류‧협력 강화

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 국립울진해양과학관(관장 김외철, 이하 과학관)은 26일, 과학관 해(海)어울림홀에서 제1회 ‘바다로 여는 미래!, 해양과학 길 포럼’을 개관 이래 처음으로 연다고 밝혔다.

‘해양과학 길’은 경상북도 울진군 죽변면에 있는 경북 해양과학단지(GMSP)의 도로명 주소로 ‘해양과학’이란 명칭이 포함된 주소로는 전국에서 유일하다.

이 일대에는 국립울진해양과학관, 한국해양과학기술원 동해연구소 및 환동해산업연구원 등 해양분야 전문기관이 자리 잡고 있다.

지금까지는 해양과학 길 내 각 기관에서 소규모의 특강이나 세미나 등을 산발적으로 진행해 왔으나, 과학관이 중심이 돼 3개 기관의 유기적인 협력을 토대로 국민이 참여할 수 있는 토론의 장을 마련해 그 의미가 매우 크다.

또한, 지역사회 해양과학 생태계를 활성화해 국민적 해양 소양(Ocean Literacy) 확산을 목표로 하고, 나아가 UN 해양과학 10개년 프로젝트(UN Ocean Decade) 활동과 연계하는 등 범국가적으로도 유의미한 성과를 창출할 수 있을 것으로 과학관은 기대한다.

이번 포럼은 바다와 기후의 미래를 주제로 기후위기(8월), 해양환경(9월), 해양자원(10월), 북극항로와 거버넌스(11월) 등 4가지 주제로 구성됐다.

해양과학 최신연구, 교육, 정책, 국제협력 등 각 분야별 전문가 특강과 패널 토론 순으로 진행되며, 온라인 Zoom 송출을 병행해 해양과학에 관심 있는 누구나 참여할 수 있다.

오는 26일에 개최하는 기후 위기 주제에서는 주로 해양기후와 탄소순환에 대해 다룰 예정이다.

이날 포럼에서는 뜨거워지는 바다, 변하는 기후(서울대 남성현 교수) , 탄소를 품은 바다(한국해양과학기술원 강수진 박사) 등 전문가 주제 강연과 함께 해양과학 전문가 패널 토론, 창의융합형 교육·전시 콘텐츠 구상을 위한 소통 등으로 진행된다.

또한, 본 포럼을 통해 해양과학 최신 연구성과를 공유하고, 실제 현장에서의 해양과학교육프로그램 및 전시 컨텐츠에 적용할 수 있는 아이디어와 협력 모델을 탐색하고자 한다.

특히, 이번 포럼은 K-ECOP의 KNOT 프로젝트와 연계해 신진 연구자와 해양기후, 탄소순환 주제의 다양한 분야의 전문가들이 동참하며, 해양과학 분야별 세대 간 교류의 장을 열고자 한다.

이번 포럼을 기획한 과학관 박소예나 연구원은 “K-ECOP에 소속된 신진해양 전문가로, UN 해양과학 10개년 활동에 본 포럼이 연계될 수 있는 기반 마련을 하고자 한다”며 “이번 포럼을 통해 K-ECOP과 협력해 미래 해양 전문가를 양성하고, UN 활동에도 실질적으로 이바지하길 기대한다”고 말했다.

김외철 국립울진해양과학관장은 “국내 유일 도로명인 ‘해양과학길’에서 착안한 해양과학길 포럼의 시작은 국민 누구나 바다의 소중한 가치를 체감할 수 있는 마중물이 될 것이다”고 전했다.

김관장은 또 “앞으로도 한국해양과학기술원 동해연구소, 환동해산업연구원을 비롯한 국내외 전문기관과 협력하여 다양한 학술적 프로그램을 지속해서 확대해 나가겠다”고 밝혔다.