[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산시는 26일 오후 2시 시청 대강당에서 ‘2025 하반기 지역인재 공공기관 합동채용설명회’를 개최한다고 밝혔다.

이번 설명회는 부산혁신도시 이전공공기관 10개 기관과 시 산하 공공기관인 부산교통공사 등 총 11개 기관이 참여한 가운데 열린다.

설명회는 ▷한국주택금융공사·주택도시보증공사 인사담당자의 ‘채용 요강 발표’ ▷공기업 취업 전문 강사 박영대 씨의 ‘2025년 공공기관 채용전략 특강’ 등으로 구성됐다.

채용설명회 외에도 오후 2시부터 5시까지 시청 대강당과 로비 일원에서 ▷기관별 채용 상담관 ▷청년청책 홍보관 ▷인공지능(AI) 취업지원 및 취업타로 행사(이벤트)관 등도 운영된다.

기관별 ‘채용 상담관’에서는 11개 기관별로 채용 담당 직원이 취업준비생과 1:1 맞춤형 상담을 진행한다. ‘청년정책 홍보관’에서는 청년두드림센터가 지역 대학생들에게 지역인재채용제도, 청년정책제도 등을 안내하며 진로·취업지도를 진행한다.

‘인공지능(AI) 취업지원 및 취업타로 행사(이벤트)관’ 에서는 실전 감각을 높이기 위한 인공지능(AI) 기반 모의 면접과 국가직무능력표준(NCS) 체험과 취업타로 등을 통해 취업 준비 방향에 관한 조언을 들을 수 있다.

설명회에 앞서 오전 9시 30분부터 ‘공공기관 모의면접 경진대회’도 열린다. 모의면접 참관을 희망하는 사람은 별도 신청 없이 참관할 수 있다. 사전 신청한 참여자 30명을 대상으로 공공기관 전문면접관이 역량·인성 면접을 진행해 점수를 매기고 우수 참여자에게는 시상도 할 예정이다.

한편 일반 정규직 기준 올해 하반기 채용 예정 부산 소재 기관은 ▷한국주택금융공사 ▷한국남부발전 ▷한국예탁결제원 ▷해양수산개발원 등이다.