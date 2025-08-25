부산의 중심 상권이자 교통·문화의 요충지인 서면 생활권이 대규모 개발 호재로 미래가치가 급부상하며 부동산 시장의 뜨거운 관심을 받고 있다.

실제 서면 일대는 부산시민공원 재정비 촉진지구 개발과 가야대로 일대 주거개발, 부전역 복합환승센터 구축 등 대형 사업들이 잇따라 가시화되면서 부산 도심권의 신흥 중심지로 다시 주목받고 있다. 이러한 흐름 속 서면 생활권에서는 태영건설이 선보이는 프리미엄 주거복합 단지 ‘서면 어반센트 데시앙’이 9월 분양을 예고해 기대감이 고조되고 있다.

■ 대형 개발 호재 잇따르는 부산 서면, 미래가치 급등 전망

부산 서면은 오랫동안 부산 최대의 상업 중심지로 자리매김해왔던 곳이다. 최근에는 주거 환경 개선과 교통 인프라 혁신을 골자로 하는 대규모 개발 사업이 속속 추진되며 도시 경쟁력이 크게 높아지고 있다.

특히 곳곳에서 주거 개발이 속도를 내면서, 주거 가치 상승 기대감이 커지고 있다. 대표적으로는 부산시민공원 재정비 촉진지구 개발이 추진 중으로, 현재 촉진 1구역, 2-1구역, 3구역 등이 관리처분계획 인가를 받은 상태다. 이곳은 향후 약 9,000여 가구의 신흥주거타운으로 탈바꿈될 예정이다. 또 맞닿은 가야대로를 따라서는 가야1·4구역 재개발, 가야홈플러스부지 주상복합개발 등 주거개발 사업도 진행 중이다.

교통 개발도 한창이다. 특히 부전역 복합환승센터 조성 사업이 추진되면서 서면 일대 교통 혁신에 대한 기대감이 커지고 있다. 현재 KTX-이음 중앙선과 동해선이 통과하는 부전역은 앞으로 가덕도 신공항과 오시리아 관광단지를 잇는 ‘차세대 부산형 급행철도(BuTX)’와 부전~마산 복선전철 개통이 예정되면서 복합환승센터 건립의 필요성이 다시 대두됐다. 여기에 부전역 KTX 경부고속철 정차까지 추진 중으로, 환승센터가 계획대로 완성될 경우 부산뿐 아니라 광역권 이동의 핵심 거점으로 자리매김할 것으로 기대된다.

한 부동산 업계 관계자는 “이 밖에도 서면 일대에서는 ‘도심권 혁신파크’ 조성을 계획하고 있는 범천동 철도차량 정비단 부지 개발사업도 진행 중”이라며 “이를 통해 서면 일대는 자족기능까지 더해질 주거지로서 새롭게 주목받으며, 지역 부동산의 가치 상승이 예상되고 있다”고 말했다.

■ 부산 서면 인프라 최인접, 평지 입지 ‘서면 어반센트 데시앙’ 분양에 관심 집중

이 같은 부산 서면의 무한한 가능성 속에서 태영건설이 선보이는 ‘서면 어반센트 데시앙’은 지역을 대표하는 랜드마크 단지로서 높은 기대를 받고 있다. 앞서 언급한 개발 호재에 따른 프리미엄 기대감과 함께 인프라가 밀집되어 있는 서면 생활권과 가장 가까운 최인접 단지로 부각되고 부산 내 희소성이 높은 평지 입지가 조명되면서, 주거 개발 프리미엄과 인프라, 생활편의성을 모두 누릴 수 있는 최적지라는 평가를 받고 있어서다.

실제 이 단지는 반경 1km 내 롯데백화점, 롯데마트, 이마트 트레이더스, 롯데시네마, CGV, 부산 콘서트홀 등 쇼핑과 문화시설이 밀집해 있으며, 약 47만㎡ 규모의 부산시민공원이 가까워 쾌적한 여가 생활도 누릴 수 있다.

또 서면 최초 첨단 종합병원인 온종합병원과, 대규모 의료기관이 밀집된 ‘서면메디컬스트리트’도 가깝다. 부산광역시에 따르면, 해당 거리에는 성형외과·피부과·내과·외과·안과·치과 등 다양한 의료기관이 자리하고 있다.

한편 ‘서면 어반센트 데시앙’은 부산광역시 부산진구 부암동 일원에 위치하며, 지하 3층~지상 최고 46층, 5개 동, 전용면적 59~84㎡ 아파트 762가구(일반분양 211가구)와 전용면적 79·84㎡ 오피스텔 69실을 더해 총 831가구 규모로 조성된다. 단지 내 지상 1~3층에는 근린생활시설이 계획돼 입주민의 편의를 더한다.

단지는 부산에서 희소성이 높은 평지 입지가 돋보이며, 부산지하철 2호선 부암역이 바로 앞에 자리한 초역세권 입지도 갖췄다. 여기에 도보 500m 거리에는 부산지하철 1·2호선 환승역인 서면역이 위치해 부산 주요 지역으로의 이동이 매우 편리하다. 향후 부전역 복합환승센터 개발로 광역 교통망이 확충될 경우, 서면 일대 교통 여건은 더욱 개선될 전망이다. 또한 인근에는 KTX-이음 열차가 정차하는 부전역도 위치해 ‘트리플 역세권’의 프리미엄을 누릴 전망이다.

교육 환경도 우수하다. 부전초등학교와 서면중학교가 도보 통학권에 있으며, 단지 맞은편에는 영어 학습 프로그램을 제공하는 글로벌빌리지와 영어도서관, 수학문화관 등이 자리해 자녀 교육에 유리하다.

‘서면 어반센트 데시앙’ 견본주택은 부산광역시 부산진구 신천대로 일원에 위치하며, 9월 오픈할 예정이다.