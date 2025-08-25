9~11월 동주민센터 순회 치매 조기검진 시행 ...전문인력 1대1 인지선별검사와 상담 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 9월 1일 합정동을 시작으로 11월 21일 염리동까지 총 7개 동에서 순차적으로 찾아가는 하반기 동주민센터 치매조기검진을 추진한다.

치매는 예방과 조기 발견이 매우 중요하며, 발병 후에도 꾸준한 치료와 지속적인 관리가 필요한 질환이다.

치매조기검진은 60세 이상 마포구민을 대상으로 마포구치매안심센터의 전문인력이 직접 동 주민센터를 방문해 1대1 인지선별검사와 상담을 진행한다.

검진 결과 정상으로 진단된 구민에게는 2년 주기의 선별검사가 제공되며 치매 예방 정보와 다양한 프로그램도 안내된다.

반면, 경도인지장애 등 치매 고위험군으로 분류된 구민은 정밀검사와 인지건강 프로그램으로 연계된다.

추정 치매 판정을 받은 경우에는 협력 의료기관을 통한 진단검사, 인지재활 프로그램, 가족지원 서비스, 배회·실종 예방서비스, 치료관리비 지원, 맞춤형 사례 관리 등 체계적인 지원이 제공된다.

검진을 희망하는 구민은 일정에 맞춰 신분증과 필요 시 보청기, 돋보기 등을 지참해 해당 동주민센터로 방문하면 된다.

또 거동이 불편하거나 직접 방문이 어려운 어르신을 위해 찾아가는 방문검진 및 진료 서비스도 운영한다. 다만, 이미 치매 또는 경도인지장애 진단을 받은 어르신과 최근 1년 이내에 동일 검사를 받은 구민은 검진 대상에서 제외된다.

이와 함께 만 75세 이상 어르신 중 금년도 운전면허 갱신 대상자는 1년 이내 기억력 검사 결과가 필요하므로 이번 검진을 통해 확인할 수 있다.

자세한 내용은 마포구치매안심센터로 문의하면 된다.

구는 올해 상반기 9개 동주민센터에서 총 1511명을 대상으로 검진과 상담을 실시, 이 중 인지저하자 90명을 정밀검사로 연계하는 등 적극적인 후속관리를 진행했다.

박강수 마포구청장은 “치매를 조기에 발견하고 적절히 치료하기 위해서는 정기적인 기억력 검사가 무엇보다 중요하다”며 “이번 동주민센터 치매조기검진을 통해 어르신들이 치매를 올바르게 관리하고, 치매를 진단받은 어르신과 가족들의 어려움을 덜어드릴 수 있도록 앞으로도 세심한 돌봄을 이어가겠다”고 말했다.