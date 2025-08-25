매주 토요일 총 8회 운영…꿀벌 생태교육·양봉장 견학·꿀 뜨기 등 가족단위 체험 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 지역 주민을 대상으로 도심 속 생태체험 프로그램 ‘도시양봉체험교실’을 운영한다.

‘도시양봉체험교실’은 구로구민과 지역내 직장인을 대상으로 오는 9월 6일부터 10월 25일까지 총 8회에 걸쳐 운영된다. 교육은 매주 토요일 오전 10시부터 12시까지 2시간 동안 진행된다.

이번 프로그램은 가족이 함께 참여하는 당일 체험형(원데이클래스)으로 구성됐으며, 구로구 궁동 62번지에 위치한 ‘구로구 양봉체험장’에서 열린다.

참가자들은 ‘꿀벌과 친해지기’를 주제로 꿀벌의 일생에 대한 이론교육, 양봉장 견학, 꿀 뜨기, 천연 꿀비누 만들기 체험을 통해 도심 속 생태교육을 직접 경험하게 된다.

수강료는 전액 무료다.

신청은 8월 26일 오전 9시부터 8월 28일 오후 6시까지 구로구청 누리집을 통해 선착순 접수한다.

회차별로 5가족 최대 15명 이내로 모집하며, 총 참여 인원은 120명 규모다. 가족 단위 신청자를 우선 선정한 뒤 개인 참여자를 순차 선정할 예정이다.

구는 양봉체험교실을 통해 아이들과 가족이 함께 자연의 소중함을 배우는 기회를 제공하고 일상 속 생태문화를 확산시킬 수 있을 것으로 기대하고 있다. 특히 생태체험을 통해 지역 환경에 대한 관심과 지속가능한 삶에 대한 인식을 높이는 계기가 될 전망이다.

자세한 사항은 구로구청 누리집에서 확인하거나 지역경제과로 문의하면 된다.

장인홍 구로구청장은 “도시양봉의 이해는 물론 다양한 체험 활동이 준비돼 있다”며 “구민들의 많은 참여를 바란다”고 말했다.