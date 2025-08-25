올해부터 모바일 투표 도입…9월 3일까지 스마트폰 또는 컴퓨터로 투표 진행 최종 선정 사업은 내년도 예산 반영…서울시 자치구 중 두 번째로 많은 20억 원 규모 편성 예정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강동구(이수희 구청장)는 내년도 20억 원 규모의 주민참여예산 사업 선정을 위해 오는 9월 3일까지 온라인 투표를 진행한다.

주민참여예산제는 주민이 필요한 생활 밀착형 사업을 직접 제안하고, 투표와 심의를 거쳐 우선순위에 따라 예산에 반영하는 제도다.

구는 재정 운영의 투명성과 주민 참여 민주주의를 강화하기 위해 주민참여예산제를 운영하고 있으며, 총 20억 원 규모로 편성을 앞두고 있다. 이는 서울시 자치구 중에는 두 번째로 많은 규모다.

이번 투표 대상 사업은 총 43건이다. 구민들은 이 가운데 구 단위 주민참여예산 사업에서 4개, 그리고 동 지역회의 예산 사업에서 4개를 각각 선택해 총 8개의 사업에 투표할 수 있다.

특히, 올해부터는 행정안전부의 ‘주민e참여 시스템’ 누리집에서 모바일 투표가 가능해졌다. 구민들은 컴퓨터나 스마트폰을 활용해 별도의 회원가입 절차 없이 간편하게 투표에 참여할 수 있다.

사업의 최종 선정은 이번 모바일 투표 결과와 함께 주민참여예산위원회 총회에서 진행되는 현장 투표 결과를 합산해 확정된다.

이수희 강동구청장은 “주민참여예산은 구민의 선택으로 지역의 미래를 함께 만들어가는 제도인 만큼, 더 많은 주민들이 투표에 참여해 주실수록 의미 있는 결과가 나온다”며 “구민 여러분의 소중한 한 표 한 표가 내년 예산에 반영되는 만큼 적극적인 참여를 부탁드린다”고 말했다.