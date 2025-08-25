9월 매주 화·목·토요일, 서리풀 악기거리 7개 소공연장에서 다양한 클래식 공연 10회 개최 각 공연장별로 실내악, 성악, 재즈, 영화음악까지 장르를 넘나드는 풍성한 프로그램 구성 오후 3시, 7시 30분 공연으로 여유로운 오후와 낭만적인 저녁 모두 즐길 수 있도록

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 서초문화재단(대표이사 강은경)과 함께 9월 한 달간 국내 유일의 음악문화지구인 서리풀 악기거리 내 소공연장에서 ‘2025 클래식다방’ 공연을 한다고 밝혔다.

‘클래식다방’은 ‘클래식을 다양한 방식으로 즐기다’라는 의미로, 민간 공연장과 문화예술인을 연계해 공연 기회를 제공하고 주민들에게는 일상에서 문화예술 공연을 더 많이 접할 수 있도록 하는 사업이다.

5월과 9월에 각각 10회씩 열리는데, 지난 5월 공연에는 총 600여 명의 관객이 찾아 높은 관심을 입증하기도 했다.

이번 9월 공연은 4일 첫 공연을 시작으로 매주 화, 목, 토요일에 열리며, 더욱 업그레이드된 출연진과 10개의 각기 다른 클래식 테마를 가지고 찾아온다. 각 공연은 정통 실내악부터 성악, 재즈, 영화음악 등 다양한 장르로 구성됐다.

특히 기존 오후 3시 공연에 더해 평일에는 저녁 7시 30분 공연도 진행해 여유로운 오후와 낭만적인 저녁의 분위기를 모두 느낄 수 있도록 했다. 직장인, 학생, 가족 등 다양한 관객의 선호 시간대에 따라 폭넓은 선택권이 보장된다.

공연은 서리풀 악기거리 내 7개 소공연장에서 열린다. ▲작곡가 이신우를 필두로 시대와 예술에 대한 성찰을 풀어내는 ‘The pathway’(샤론아트홀) ▲아트실비아 우승자 ‘트리오 크레도’가 조명하는 작곡가의 철학(로데아트센터) ▲한국인 최초로 재즈 레이블 버브에서 앨범 발매 및 아이튠즈 1위를 기록한 MOON(혜원)(서리풀 아트홀) 등 놓치면 안 될 프로그램들로 가득 채워질 예정이다.

입장료는 1만4000 원으로 서초구민은 50% 할인 혜택을 받을 수 있고, 일부 공연은 무료로 운영된다.

서리풀 악기거리 공식 홈페이지에서 선착순 접수로 진행되며, 자세한 공연 일정 및 정보는 서리풀 악기거리 공식 홈페이지와 함께 서초문화포털, 서초문화재단에서 확인할 수 있다.

전성수 서초구청장은 “소공연장 이곳저곳에서 열리는 다채로운 공연을 통해 주민들이 서리풀 악기거리 전체를 하나의 큰 공연장으로 느낄 수 있을 것”이라며 “앞으로도 지역 곳곳의 일상이 곧 무대가 되는 문화도시 서초를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.