[헤럴드경제(청송)=김병진 기자]청송군자율방재단은 지난 6월 10일부터 7월 22일까지 산불 피해로 임시주택에 거주 중인 이재민들을 위해 한 달간 생필품 배달 봉사활동을 펼쳤다고 22일 밝혔다.

이번 봉사에는 방재단 소속 단원들이 자발적으로 참여했으며 청송군 내 임시주택 약 400가구를 직접 방문해 생활필수품을 전달했다.

지원 물품은 쌀과 라면 등 식료품은 물론 위생도구 등 주민들에게 꼭 필요한 물품들로 구성됐으며 단원들은 물품 전달과 함께 세심한 배려와 따뜻한 위로도 전했다.

김태한 단장은 “산불 피해로 갑작스럽게 보금자리를 잃은 주민들께 조금이나마 힘이 되고자 단원들과 함께 봉사를 이어왔다”며 “작은 정성이지만 하루빨리 평범한 일상을 되찾을 수 있기를 진심으로 기원한다”고 말했다.

윤경희 청송군수는 “청송군자율방재단의 헌신적인 봉사에 깊이 감사드린다”며“앞으로도 군과 민간이 힘을 모아 피해 주민들의 조속한 일상 회복을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.