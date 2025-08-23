[헤럴드경제(성주)=김병진 기자]경북 성주군은 지난 22일 군청 대강당에서 ‘2025 공무원 행동강령 및 반부패․청렴교육’을 진행했다.

이번 교육은 직원들의 청렴 의식을 높이고 건전한 조직문화를 조성하기 위해 마련됐으며 이병환 성주군수를 비롯한 전 직원이 참석한 가운데 열렸다.

이날 강의를 맡은 이선형 국민권익위원회 청렴연수원 전문강사는 공무원 행동강령, 이해충돌방지법, 청탁금지법 등의 법령을 사례 중심으로 설명해 직원들의 이해도를 높였다.

성주군은 직원들의 청렴마인드 함양을 위해 올해 부서별 갑질예방 교육, 청렴토크콘서트, 마이크로러닝교육 등을 실시하고 있으며 청렴캠페인, 청렴골든벨 등의 프로그램을 추가로 진행할 계획이다.

이병환 성주군수는 “청렴은 개인의 덕목을 넘어 조직 전체의 약속이자 군민과의 믿음을 지켜가는 힘”이라며“이번 교육을 계기로 모든 공직자가 서로 존중하고 협력하는 조직문화조성, 군민들에게 신뢰받는 청렴성주 실현에 함께 노력해달라”고 당부했다.