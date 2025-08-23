[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달성군은 DGIST(대구경북과학기술원)에서 ‘2025학년도 DGIST 과학창의학교 개강식’ 을 열고 최종 합격한 96명의 학생들을 대상으로 본격적인 교육과정을 시작했다.

22일 대구 달성군에 따르면 과학창의학교는 달성군 교육발전특구 전략사업의 하나로 지역 청소년들이 미래 첨단산업을 선도할 융합형 과학인재로 성장할 수 있도록 DGIST와 협력해 올해 새롭게 개교했다.

초등학교 6학년부터 중학교 2학년을 대상으로 수학·과학 융합교육을 체계적으로 제공하는 등 단순한 지식 전달을 넘어 문제 해결력, 탐구 역량, 창의적 사고력 함양에 중점을 두고 있다.

올해 모집에는 총 147명이 지원해 평균 1.5대 1의 경쟁률을 보였으며 합격생들은 수준별 심화 수학·과학 교육을 비롯해 실험 중심 수업, 계절학기 캠프, 진로연계 활동 등 다양한 프로그램을 통해 융합적 사고력을 체계적으로 키워가게 된다.

특히 모든 교육과정은 전국 최고 수준의 연구중심대학인 DGIST 캠퍼스에서 진행되며 DGIST 전임 교수진과 과학고·영재고 출신 현장 교사들이 직접 강의와 실습을 맡아 교육의 전문성과 평가의 공정성을 동시에 확보했다.

오는 27일부터는 초·중등 과정에 이어 고등학생을 대상으로 한 ‘고교 공동교육과정’이 새롭게 운영된다.

고등학교 2학년을 대상으로 ‘인지과학’, ‘로봇’, ‘인공지능’ 3개 과목이 개설되며 해당 과정은 학교생활기록부에 정식 반영되는 점에서 기존 교과와 차별화된다.

이를 통해 학생들은 고교 단계에서부터 첨단 과학 분야를 심도 있게 접하고, 대학 진학 및 진로 준비 과정에서 경쟁력을 강화할 수 있는 제도적 기반을 마련하게 된다.

최재훈 달성군수는 “과학창의학교는 우리 지역 청소년들이 창의적 융합인재로 성장하는 중요한 첫 걸음”이라며 “DGIST와의 협력을 바탕으로 달성군이 청소년 교육의 새로운 모델을 제시하고 누구나 첨단 과학 교육을 안정적으로 받을 수 있는 환경을 조성해 나갈 것”이라고 말했다.