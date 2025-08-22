[헤럴드경제=고재우 기자] “부모님이 얼마 전에 ○○○○ 갔다가 키오스크 이용 못 해서 그냥 돌아오셨대.” (30대 직장인 A씨 SNS 게시글 중)

최근 디지털 기기 보급이 급속히 확산하면서 국내 고령층 10명 중 6명은 일상생활에서 어려움을 겪고 있는 것으로 집계됐다. 더욱이 문제 발생 시 포기 하는 경우도 10명 중 3명에 달하는 것으로 나타났다.

이 때문에 고령층을 대상으로 한 디지털 교육 등 대책 마련이 시급하다는 지적이 나온다.

22일 HP코리아가 공개한 ‘국내 고령층 디지털 문해력 현황’에 따르면 ‘디지털 기술을 활용하지 못해 일상생활에서 불편을 겪은 적이 있다’고 응답한 비중이 65%였다. 해당 조사는 지난 5월 수도권에 거주하는 만 60~79세 고령층 400명을 대상으로 진행됐다.

‘디지털 서비스 이용 시 주변의 도움을 받은 적 있다’고 응답한 비중은 81%, ‘문제 발생 시 해결하지 못한 채로 둔다’는 응답도 28%로 나타났다.

특히 ‘디지털 서비스 사용 중 도움이 필요할 때 주변 사람에게 요청하는 것이 눈치 보이거나 부담스럽다’고 말한 고령층 63%. A씨 부모님과 같은 사례가 고령층 사이에서는 빈번하다는 방증이다.

이에 고령층을 대상으로 한 디지털 교육을 확대해야 한다는 목소리가 힘을 얻고 있다.

‘디지털 교육을 받은 경험이 있다’고 응답한 고령층은 전체의 7%에 불과한 반면, ‘디지털 교육에 대한 필요성을 인식하고 있다’는 응답이 59%로 나타났기 때문이다.

세부적으로 고령층이 교육을 희망하는 분야로는 ▷금융 거래(38%) ▷키오스크 이용(31%) ▷상품 및 서비스 구매(27%) 등이 꼽혔다.

HP코리아는 “실생활과 밀접한 분야를 중심으로 실용적인 디지털 교육을 필요로 한 것”이라고 분석했다.

이와 관련 HP코리아는 고령층 디지털 자립을 위해 ‘우리 함께 디지털’ 캠페인을 전개하고, 커뮤니티 기반 교육을 지원할 계획이다.

김대환 HP 코리아 대표는 “누구도 소외되지 않는 디지털 세상을 만들기 위해 사회적 책임을 다할 것”이라며 “고령층을 포함한 다양한 세대가 디지털 기술을 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.