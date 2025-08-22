천편일률 소재로 뒤바뀐 대학로 커플 타깃 로맨스 콘텐츠 전멸 위기 스타 배우나 동성애 코드로 쏠림

[헤럴드경제=고승희 기자] “대학로는 죽었다!”

한국 ‘공연 시장의 메카’ 대학로가 달라졌다. 소극장 오픈런 연극, 뮤지컬이 맥을 못 춘다. 그렇다고 관객이 자취를 감춘 것은 아니다. 다만 취향과 트렌드가 달라졌다. 다수의 제작자가 불나방처럼 ‘관객 취향’ 공연을 따라다니니 대학로 공연은 ‘쏠림 현상’이 극심해졌다. 1990년대부터 대학로를 일궈온 중장년 세대 공연계 제작자들은 “지금의 대학로는 과거의 대학로가 아니다”며 한탄한다.

변화가 뚜렷하다. 소위 ‘대학로 소극장’ 전성기로 불린 1990년대까지 갈 필요도 없다. 팬데믹 이후 지난 몇 년 새 대학로는 손바닥 뒤집듯 관객 성향이 달라졌다. 업계 관계자들은 “지금의 대학로는 ‘대학로 황태자’로 불리는 스타 배우가 나오는 공연이나 동성애물 이외엔 전멸”이라고 말한다.

지혜원 경희대 문화예술경영학과 교수(학과장)는 “현재의 대학로는 작품의 장르, 색깔로 세분화되는 것이 아니라, 관객의 색깔로 세분화되고 있다”며 “소위 ‘시체 관극’ 이슈가 나온 몇 년 전부터 대학로 공연은 ‘덕후’로 불리는 관객들이 좋아할 만한 작품, 혹은 알만한 배우가 나오는 작품이 아니라면 티켓 판매량이 미미하다. 이러한 현상은 제작 환경을 위축하고 있다”고 봤다.

‘관객 취향’이 달라지며 나타난 현상 중 하나는 남녀 로맨스가 지고 동성애물이 떴다는 것이다.

대학로의 공연판 ‘로코’(로맨틱 코미디)는 대체로 오픈런 연극, 뮤지컬이 차지하고 있다. ‘옥탑방 고양이’, ‘운빨 로맨스’, ‘한 뼘 사이’ 같은 공연이 대표적이다. ‘옥탑방 고양이’는 대학로의 대표 스테디셀러로 15년간 이어진 오픈런 연극이나 내년 1월을 끝으로 막을 내린다.

업계에선 대학로에서 ‘로맨스물’이 지는 이유를 사회 현상과 대학로라는 공간의 변화에서 찾는다. 오픈런 연극 ‘운빨 로맨스’를 올리고 있는 노희순 DSP미디어 대표는 “대대로 대학로의 주요 타깃은 대부분이 대학생의 관객”이라며 “당시엔 대학로에 남녀 커플이 데이트를 와서 연극을 보고 밥도 먹으며 즐길 거리가 많았으나 지금은 아니다”고 말했다.

대학로는 혜화동 로터리에서 이화동 사거리로 이어지는 약 1㎞ 직선도로의 양쪽 거리를 말한다. 1979년 대학로 최초 민간 소극장인 샘터파랑새극장이 설립됐고, 1981년 문화예술회관(현 아르코예술극장)이 개관했다. 당시 공연법 개정으로 소극장 설립이 자유로워지며 대학로엔 소극장이 우후죽순 생겨나며 ‘공연의 메카’로 자리하기 시작했다.

대학로에서 오랜 시간 몸담아온 관계자들은 “과거 즐길 거리가 많지 않던 시절 대학로엔 워낙 젊은 세대가 많이 몰리다 보니 이곳이 테스팅 보드(testing board) 역할을 했다”며 “그러다 경기가 안 좋아지고 물가는 오르며 주머니 사정이 여의찮은 커플에게 대학로는 매력적이지 않은 데이트 코스가 됐다”고 말했다. 그 결과가 바로 ‘로맨스 공연’의 종말이다.

그뿐만 아니라, 제작사 관계자들은 “로코물을 봐야 할 Z세대가 결혼은커녕 연애도 하지 않는 시대이다 보니 굳이 사랑놀이를 주제로 한 콘텐츠를 볼 이유가 없게 됐다”고 입을 모은다. 한 마디로 남녀 로맨스에 정작 ‘연애할 세대’는 관심을 두지 않는다는 점을 ‘간증’처럼 쏟아낸다.

이러한 환경적, 사회적 변화가 일고 있을 때 대학로는 소위 ‘덕후’ 관객들이 장악했다. 대학로를 중심으로 탄탄히 성장해 K-팝 그룹 못지않은 충성도 높은 팬덤을 형성한 관객들이다. 이들의 취향과 요구는 확실하다. ‘나의 최애 배우’가 나오는 극과 ‘BL(보이즈 러브·Boys’ Love), GL(걸스 러브·Girls’ Love)코드’의 퀴어 공연이다.

올 초 가장 뜨거운 화제를 모은 대학로 연극은 ‘스타크로스드’였다. 셰익스피어의 ‘로미오와 줄리엣’에서 줄리엣의 사촌 티볼트와 로미오의 친구 머큐쇼의 비밀스런 사랑을 담은 작품. 영국 극작가 레이첼 가젯이 극본을 쓴 이 연극은 ‘대학로 스타’인 김경수·박정복·정동화·김찬호가 총출동해 여성 관객들을 들었다 놨다 하며 전석 매진 열풍을 이어갔다

‘퀴어 코드’는 지난 몇 년 사이 대중문화계 전반에서 나타나는 현상이나 대학로는 유독 두드러진다. 2007년 남성 2인 동성애 코드 뮤지컬 ‘쓰릴미’가 등장한 이후 지금까지 이어지고 있다.

업계에선 이러한 현상을 다각도로 분석한다. 대학로에서 다수의 공연을 올리고 있는 한 제작사 대표는 “K-팝의 팬덤처럼 대학로 역시 팬덤화되며 대학로 인기 배우들이 여성 배우와의 로맨스를 보고 싶어하지 않는다”고 봤다. K-팝 팬덤이 이성이 아닌 같은 그룹의 동성 멤버들을 엮어 ‘팬픽’을 쓰는 것과 비슷한 정서라는 것이다.

동성애를 바라보는 시각이 달라졌다는 분석도 나온다. BL, GL물은 단지 동성애 코드를 넘어 ‘소수자의 시각’으로 바라보며 일종의 ‘해방감’을 느낀다는 것이다.

지헤원 교수는 “동성 간의 연애를 하는 인물들을 자기 삶에 당당하게 맞서는 사람으로 인식하고, 그들을 응원하는 것이 용감하다는 시선이 관객들 사이에 바탕하고 있다”고 봤다. 현재 대학로에서 주류를 이루는 20대 여성 관객들이 젠더 이슈에 민감한 세대라는 점도 동성애물에 접근하기 용이하다는 분석도 있다. “남자는 남성성을, 여자는 여성성 가져야 하는 이성 관계의 고정관념을 뛰어넘어 동성애는 ‘인간과 인간과의 관계’라는 평등성을 투영해 바라보고 있다”는 것이 지 교수의 설명이다.

여러 요인으로 지금도 대학로를 비롯한 극장가에서 다양한 퀴어 코드 작품이 꾸준히 제작 중이다. 다양한 장르의 연극과 뮤지컬을 통해 실험적 시도를 하는 제작사 네버엔딩플레이에선 경극 뮤지컬 ‘여단’(9월 2일 개막)을 통해 동성애 코드를 녹였다. 이 작품엔 국내 뮤지컬, 연극계에서 오랜 시간 활동해 온 유명 작곡가가 1999년생 작곡가 소묘라는 이름의 ‘부캐’로 참여한다. 과거에도 동성애물 뮤지컬에도 참여했던 그는 “Z세대의 취향이 남녀 로맨스보다는 동성 코드로 완전히 쏠려있는 상황에서 보다 젊은 세대의 감성과 감각에 다가서기 위해 시도해 봤다”고 말했다.

업계에선 대학로의 극단적 쏠림 현상을 우려하며 ‘공존’을 강조한다. 오랜 시간 대학로를 지켜온 업계 관계자들이 “대학로는 죽었다”며 ‘회생 불가’의 비관론을 내는 이유는 나날이 어려워지는 제작 여건으로 인해 대학로가 과거처럼 스타와 스태프 발굴 등 긍정적인 역할을 하지 못한다고 보기 때문이다. 게다가 임대료는 나날이 치솟는데 대관은 쉽지 않아 제작사들의 노고가 크다. 현재 대학로 극장들은 2028년까지 대관 혹은 임대가 끝난 상황이다.

노희순 DPS컴퍼니 대표는 “전통을 이어온 소극장 오픈런 공연을 통해 대학로의 스타 배우가 태어났고 스태프들이 성장해 공연 문화의 기반을 다지는 역할을 했다”며 “현재의 대학로는 대형 공연과 소극장 공연의 양극화가 극심해 대학로 공연의 한 축이 무너지고 있다는 점이 안타깝다. 여러 장르가 공존할 수 있는 장이 될 수 있도록 지원의 다양화도 필요하다”고 진단했다.